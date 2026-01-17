Real Madrid slavio u nemilosrdnoj atmosferi; Mbappé opet junak

slavlje i negodovanje

Real Madrid slavio je protiv Levantea u 20. kolu La Lige rezultatom 2-0.

To je bila prva utakmica kod kuće nakon što je trener Xabi Alonso dobio otkaz, a na njegovo mjesto privremeno došao Alvaro Arbeloa.

Navijači su bili prilično razočarani stanjem u klubu i to su jasno izrazili. Svaki dodir s loptom domaćeg igrača ispraćen je zviždukom, a to je posebno jasno bilo na početku susreta kada je nezadovoljstvo odjekivalo terenom. Suprotno uputama koje su došle od vrhuške kluba.

Čelnici Reala odlučili su jasno regulirati ponašanje publike, ponajprije u sektoru Grada de Animación, gdje se okupljaju najglasniji i najorganiziraniji navijači. Članovima tog dijela tribine navodno je poručeno da će se njihovo ponašanje tijekom utakmice pažljivo pratiti. Zviždanjem su navodno riskirali svoje mjesto na tribini.

Unatoč nemilosrdnoj atmosferi, Real je slavio. Na vodstvo se čekalo do 58. minute kada je Kylian Mbappé zabio iz penala, a vodstvo je na 2-0 povisio stoper Raúl Asencio koji je krasno pogodio glavom nakon kornera.

Na kraju su samo rijetki pljeskali, a većina zviždala, osobito Viniciusu i predsjedniku Florentinu Perezu. Svaki Brazilčev dodir s loptom bio je popraćen negodovanjem. Dobar dio navijača mahao je bijelim maramama i zazivao ostavku predsjednika.

