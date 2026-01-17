Srbi: Nevjerojatno... Evo na što se žale Hrvati u Beogradu

Srpski Telegraf s čuđenjem piše o navodnim pritužbama hrvatske vaterpolske reprezentacije tijekom Europskog prvenstva u Beogradu, ističući kako se Hrvati žale na – lopte. Unatoč činjenici da je hrvatska himna u Beogradskoj areni više puta dočekana pljeskom, pojedini mediji u Srbiji problematiziraju istupe iz hrvatskog tabora.

Hrvatska je, unatoč porazu od Grčke u završnici prve faze, izborila plasman u drugi krug Europskog prvenstva, gdje je čeka ogled s Rumunjskom. U taboru Barakuda naglašavaju kako poraz od Grčke nije presudan, no dio pozornosti u srpskim medijima privukle su izjave vezane uz uvjete natjecanja.

Prema pisanju Telegrafa, Hrvati nisu zadovoljni kvalitetom lopti koje se koriste na prvenstvu. Golman hrvatske reprezentacije Ivan Marcelić izjavio je kako su primijećene razlike u napumpanosti lopti, ali i tragovi ljepljive tvari na pojedinim primjercima.

‘Neke lopte su prenapumpane, neke premalo. Meni to čak i odgovara jer lošija lopta znači i lošije šuteve. No primijetili smo i tragove ljepila na nekim loptama, što nekim reprezentacijama može pomoći’, rekao je Marcelić.

Dodao je kako Hrvatska protiv Grčke nije iskoristila veliku priliku za korak prema polufinalu, ali da situacija i dalje ostaje povoljna.

‘Grčka je bila propuštena prilika, ali ništa nije izgubljeno. Nema drame. Italija nam sada dolazi kao svojevrsno četvrtfinale. Ako se stvori krug tri reprezentacije s istim brojem bodova, važno je i to što smo od Grčke izgubili samo s golom razlike. Idemo utakmicu po utakmicu, turnir još traje’, poručio je hrvatski vratar.