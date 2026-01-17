Raspad sistema u FCSB-u uoči Dinama. Šef kluba nakon kiksa udario po igračima, pridružio mu se i trener

Iako je polusezonu završio s dvije europske pobjede, FCSB, poznatiji kao Steaua, je u jako lošoj situaciji u rumunjskom prvenstvu.

U prvoj utakmici u nastavku sezone momčad Eliasa Charalambousa tražila je pobjedu u gostima kod Argesa, ali je izgubila 1-0 i pala na deveto mjesto. FCSB ima četiri boda manje od šestog mjesta koje vodi u ligu prvaka i gazda kluba Gigi Becali je poludio nakon poraza.

Becali je uoči utakmice rekao da se neće pojavljivati na televiziji ako izgubi od Argesa, ali poslije utakmice se nije mogao suzdržati.

'Ciljevi za ovu sezonu su nam naslov prvaka i plasman u drugi krug Europske lige i vidjet ćemo u Zagrebu je li nam plan dobar. Nemam pojma zašto na igra taj Politic, može mi trener Charalambous reći da je Thiam bolji od njega, ali nije. Stalno su mi pričali trener i njegovi ljudi da Politic loše radi na pripremama, kao i Alibec, da imamo bolje od njih, međutim, mene to više ne zanima. Želim vidjeti njih dvojicu u sljedećim utakmicama', udario je Becali po igračima i nastavio:

'Govore mi da Olaru zabija iz svih pozicija, da se Birligea vratio, ja to ništa nisam vidio. Ljutit sam na Olara što nije zabio, na Tanase što je dodavao kad nije trebao, što smo primili gol. Chiriches više ne može. Spor je, nogomet je danas brz, zahtjevan. Ne može više igrati na toj razini'.

U sličnom tonu govorio je i ciparski trener koji nije preuzeo odgovornost za poraz nego ju je svalio na napadača Birligeu koji je promašio veliku šansu.

'To se ne smije promašiti. Da je on zabio, ne bismo izgubili', rekao je Charalambous.