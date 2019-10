Reakcija stratega Dinama nakon prolaska u Kupu; evo zašto se posebno zahvalio suparniku Opatiji

Dinamo se rutinski probio do četvrtfinala Kupa, a trener Nenad Bjelica bio je zadovoljan odrađenim poslom protiv Opatije (3:0)

Dva je pogotka protiv Opatije postigao Mario Gavranović:

'Nisam nikada igrao na Kantridi s Rijekom. Prošao sam par puta, ali nisam igrao. Drago mi je da sam zaigrao ovdje. Bio je plan stisnuti Opatiju odmah i riješiti što prije susret, da mirno igru privedemo kraju. Zasluženo smo prošli dalje. Opatija je ostavila sve na terenu, ali mi se fokusiramo na nas i na to da mi ostvarimo ono što želimo. Kontrolirali smo susret, imali šanse i dobro smo to iskoristili. Profesionalno smo odradili utakmicu i idemo dalje. Golovi svakako dobro dođu za samopouzdanje, kao i svaka pobjeda. Dobio sam neki udarac danas, malo me boli tako da ćemo vidjeti. Nadam se i mislim da nije ništa strašno.'