Garciji otpala dva itekako važna igrača; promjene u sastavu Hajduka su neminovne

Hajduk je spletom okolnosti u prva tri kola bio domaćin, a sada, u četvrtom kolu - u derbiju - gostuje na Opus Areni.

Prema rezultatima Osijeka, koji je u prva tri kola osvojio tek dva boda, za razliku od hajduka koji je uzeo svih devet, jasno je da bi Hajduk trebao biti favorit.

Međutim, Rožmanova momčad ima 'glavu i rep', a bodovno stanje nije mjerilo prikazanog na terenu.