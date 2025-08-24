DERBI KOLA

Garciji otpala dva itekako važna igrača; promjene u sastavu Hajduka su neminovne

24.08.2025 u 08:44

Hajduk ove nedjelje od 18.30 sati igra derbi na Opus Areni protiv Osijeka. Dvoboj možete gledati na MAXSportu 1 i HDTV-u (MAXtv)

Hajduk je spletom okolnosti u prva tri kola bio domaćin, a sada, u četvrtom kolu - u derbiju - gostuje na Opus Areni.

Prema rezultatima Osijeka, koji je u prva tri kola osvojio tek dva boda, za razliku od hajduka koji je uzeo svih devet, jasno je da bi Hajduk trebao biti favorit.

Međutim, Rožmanova momčad ima 'glavu i rep', a bodovno stanje nije mjerilo prikazanog na terenu.

Osim toga, Hajduk je u Slavoniju stigao bez dva jako važna igrača, Nike Sigura i Ante Rebića, što znači da će biti kadrovskih promjena.

Vidjet ćemo i kako 'klapa' između trenera Garcije i Marka Livaje, jer nakon što je prve dvije SHNL Livaja morao propustiti zbog odrađivanja kazne, u okršaju protiv Slaven Belupa na početku dvoboja ostao je na klupi.

Glavni sudac utakmice je Patrik Pavlešić iz Duge Rese. Pomagat će mu Luka Pajić iz Rijeke i Ivan Starčević iz Bjelovara, a četvrti sudac je Ante Čulina iz Zagreba.

VAR sudac je Ante Čuljak iz Zagreba, a asistent VAR suca Kruno Šarić iz Županje.

