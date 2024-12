PSG želi Martina Baturinu; spremni su ga kupiti već ove zime

Kako god bilo, Martin Baturina je najtraženiji igrač Dinama, prema Transfermarktu vrijedi 20 milijuna eura, ali na Maksimiru od njegove prodaje očekuju puno veću zaradu.

A Germanijak iz menadžerskih krugova doznaje kako je za Dinamovu 'desetku' ozbiljno zapeo PSG!

'Neki izvori idu toliko daleko i tvrde kako su razgovori već u poodmakloj fazi i kako bi Parižani već u siječnju mogli kupiti Baturinu', navodi Germanijak u svom tekstu uz napomenu:

'U Maksimiru nisu skloni njegovom odlasku na zimu, ali PSG je, po tim izvorima, spreman 'zakapariti' Martina u siječnju i do lipnja ga ostaviti u Maksimiru. Tada bi se on preselio na Park prinčeva. Svote koje se spominju vrte se oko 25 milijuna eura, neki kažu fiksno, drugi da su u to uključeni i bonusi, ali, očito je da se oko tog potencijalnog transfera nešto događa.'

Baturina je ove sezone za Dinamo u svim natjecnajima (SuperSport HNL, Liga prvaka) odigrao 20 utakmica te je zabio dva gola uz još sedam asitencija.