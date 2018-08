Prvo su izbacili Osijek iz Europe, a sada će mu preoteti i kapetana

Borna Barišić (25) vjerojatno je odigrao svoju posljednju utakmicu u dresu Osijeka! Naime, Glasgow Rangers spreman je ponuditi oko tri milijuna eura za kapetana Osijeka koji je treneru škotskog velikana Stevenu Gerrardu 'zapeo za oko' u dvije utakmice kvalifikacija Europske lige

Rangersi su tako u dvije utakmice jedva izborili prolazak u sljedeći krug kvalifikacija, Osijek ih je pošteno namučio, ukupno gledano bio je bolja i aktivnija momčad, no... Nije to sve, uz to što su Škoti iz Europe izbacili Osijek, sada će mu uzeti i najboljeg igrača i kapetana!