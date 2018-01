Prvi kreće 'sljemenski kralj' Ivica Kostelić, a za njime šest hrvatskih 'snježnih mušketira'

Na devetom izdanju muškog slaloma Svjetskog kupa koji će se u četvrtak održati na sljemenskom Crvenom spustu nastupit će šest hrvatskih skijaša - Matej Vidović, Natko Zrnčić Dim, Istok Rodeš, Filip Zubčić, te Elias i Samuel Kolega...

Uz njih, još jednom će se po sljemenskom Crvenom spustu odskijati i legendarni Ivica Kostelić, ali ovaj put u ulozi predvozača. A najviše iskustva na sljemenskim utrkama ima naš najbolji slalomaš Matej Vidović kojega će domaća publika ispratiti niz Crveni spust po peti put.

'Idem punim gasom, pa do kuda dođem', kazao je Vidović sa smiješkom.

'Ove sam sezone imao dobrih dijelova i to me gura naprijed da na Sljemenu pokažem što znam. U svom skijanju nikada ne kalkuliram, već želim punim gasom ostvariti što bolji rezultat. Motiviran sam i ako odskijam dobro, to će se odraziti i na konačni rezultat. Ne razmišljam o plasmanu, jedno mi je bitno da odskijam najbolje što mogu. Ako to uspijem i rezultat će biti dobar', dodao je Vidović.