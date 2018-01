Sjajna Amerikanka osvojila je treću krunu u karijeri; Shiffrin nedodirljiva na Sljemenu

Amerikanka Mikaela Shiffrin pobjednica je 12. izdanja Snježne kraljice, slaloma Svjetskog kupa koji se održao na zagrebačkom Sljemenu...

Bila je to i njezina sedma pobjeda u Svjetskom kupu ove sezone, te 38. u karijeri pri čemu 28. u slalomu.

Mlada Amerikanka je do pobjede stigla sa čak 1,59 sekunde prednosti ispred Švicarke Wendy Holdener. Shiffrin je bila korak do rekordne razlike između prve i druge na Snježnoj kraljici, ali nije uspjela. Nedostajalo joj je svega devet stotinki sekunde. No rekord je i dalje u njezinim rukama, nakon što je 2015. pobijedila ispred Kathrin Zettel sa 1,68 sekundi prednosti.

Treće mjesto ove godine osvojila je Šveđanka Frida Hansdotter sa 2,11 sekundi zaostatka izborivši po drugi put jednu od stepenica pobjedničkog postolja na Sljemenu. Prije pet godina bila je druga iza Amerikanke.