Prvi čovjek Uefe ovako je prokomentirao Ronaldov nedolazak iako u sebi i on zna što je jedina istina

Predsjednik Europskog nogometnog saveza (UEFA) Aleksander Čeferin prokomentirao je nedolazak Cristiana Ronalda u Monte Carlo na izbor za najboljeg igrača, a dotakao se i uvođenja VAR-a u Ligu prvaka

On se nije oglasio, ali jesu osobe s kojima je okružen (menadžer, sestra) pa je jasno kako se razmišlja u taboru Juventusove zvijezde . O toj situaciji govorio je i predsjednik Uefe Aleksandar Čeferin.

'Zašto Ronaldo nije došao? To trebate pitati njega. Očekivali smo ga, ali nam je par sati prije ceremonije Juventus priopćio tu vijest', rekao je Slovenac na čelu Uefe koji jako dobro zna da je Portugalcu zrakoplovom iz Torina do Monte Carla trebalo samo 15 minuta.

'Odlučilo je 55 novinara i 80 trenera. Možda postoje drugi razlozi njegove odsutnosti. Bolje da budemo optimistični', dodao je Čeferin iako i on u sebi zna pravu istinu oko nedolaska Ronalda, jer nema drugih razloga, samo je jedan, to što nije on proglašen najboljim.