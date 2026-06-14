Prve riječi Montelle nakon poraza koji je pogodio Tursku

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Turska je nakon 24 godine čekanja dočekala povratak na Svjetsko prvenstvo, ali umjesto slavlja uslijedilo je veliko razočaranje.
Australija je u Vancouveru slavila s 2:0 i priredila jedno od najvećih iznenađenja dosadašnjeg turnira, a izbornik Vincenzo Montella nakon susreta nije skrivao razočaranje rezultatom.
Talijanski stručnjak smatra da njegova momčad nije zaslužila poraz.
'Pokušali smo učiniti sve što smo mogli. Stvorili smo velik broj prilika, dominirali utakmicom i imali posjed lopte, ali nismo uspjeli zabiti.'
Statistika doista ide u prilog njegovim riječima. Turska je imala 72 posto posjeda lopte i čak 30 udaraca prema australskom golu, no nije pronašla način kako svladati raspoloženog Patricka Beacha.
Australci su, s druge strane, bili nemilosrdni. Nestory Irankunda i Connor Metcalfe kaznili su turske pogreške te donijeli Socceroosima veliku pobjedu.
Montella ipak odbija tražiti alibije.
'Moramo prihvatiti rezultat. U nogometu ponekad pobijedi momčad koja stvori manje prilika.'
Turski izbornik posebno je naglasio kako ne može zamjeriti svojim igračima pristup i zalaganje.
'Ne mogu zamjeriti svojim igračima želju i borbenost. Dali su sve od sebe.'
Poraz posebno boli jer je Turska na Svjetsko prvenstvo stigla nakon odličnih kvalifikacija i velikih očekivanja javnosti. Mnogi su ih prije početka turnira vidjeli kao momčad koja bi mogla otići daleko, a pojedini analitičari smatrali su ih čak i jednim od potencijalnih iznenađenja prvenstva.
Unatoč teškom porazu, Montella vjeruje da njegova reprezentacija i dalje ima sve u svojim rukama.
'Pred nama su još dvije utakmice i ništa nije izgubljeno.'
Tursku sada čekaju dvoboji protiv SAD-a i Paragvaja, a mnogi turski mediji već utakmicu protiv Amerikanaca nazivaju 'finalom prije finala'.
Povratak na Mundijal nakon gotovo četvrt stoljeća nije počeo onako kako su navijači sanjali, no Montella i dalje vjeruje da njegova momčad može ispraviti loš početak i izboriti mjesto u nokaut-fazi natjecanja.