Prve riječi Montelle nakon poraza koji je pogodio Tursku

izbornik

Prve riječi Montelle nakon poraza koji je pogodio Tursku

  • D.B.
  • Zadnja izmjena 14.06.2026 09:13
  • Objavljeno 14.06.2026 u 09:13
tportal
Izvor: Profimedia / Autor: Darryl Dyck / Zuma Press / Profimedia
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Turska je nakon 24 godine čekanja dočekala povratak na Svjetsko prvenstvo, ali umjesto slavlja uslijedilo je veliko razočaranje.

Australija je u Vancouveru slavila s 2:0 i priredila jedno od najvećih iznenađenja dosadašnjeg turnira, a izbornik Vincenzo Montella nakon susreta nije skrivao razočaranje rezultatom.

Talijanski stručnjak smatra da njegova momčad nije zaslužila poraz.

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'Pokušali smo učiniti sve što smo mogli. Stvorili smo velik broj prilika, dominirali utakmicom i imali posjed lopte, ali nismo uspjeli zabiti.'

Statistika doista ide u prilog njegovim riječima. Turska je imala 72 posto posjeda lopte i čak 30 udaraca prema australskom golu, no nije pronašla način kako svladati raspoloženog Patricka Beacha.

Australci su, s druge strane, bili nemilosrdni. Nestory Irankunda i Connor Metcalfe kaznili su turske pogreške te donijeli Socceroosima veliku pobjedu.

Montella ipak odbija tražiti alibije.

'Moramo prihvatiti rezultat. U nogometu ponekad pobijedi momčad koja stvori manje prilika.'

Turski izbornik posebno je naglasio kako ne može zamjeriti svojim igračima pristup i zalaganje.

'Ne mogu zamjeriti svojim igračima želju i borbenost. Dali su sve od sebe.'

Poraz posebno boli jer je Turska na Svjetsko prvenstvo stigla nakon odličnih kvalifikacija i velikih očekivanja javnosti. Mnogi su ih prije početka turnira vidjeli kao momčad koja bi mogla otići daleko, a pojedini analitičari smatrali su ih čak i jednim od potencijalnih iznenađenja prvenstva.

Unatoč teškom porazu, Montella vjeruje da njegova reprezentacija i dalje ima sve u svojim rukama.

'Pred nama su još dvije utakmice i ništa nije izgubljeno.'

Tursku sada čekaju dvoboji protiv SAD-a i Paragvaja, a mnogi turski mediji već utakmicu protiv Amerikanaca nazivaju 'finalom prije finala'.

Povratak na Mundijal nakon gotovo četvrt stoljeća nije počeo onako kako su navijači sanjali, no Montella i dalje vjeruje da njegova momčad može ispraviti loš početak i izboriti mjesto u nokaut-fazi natjecanja.

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