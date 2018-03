Promjene u Dinamu; klub u milijunskom minusu; skupštinari zauzeli stav o Mamićevom progonu

U Maksimiru je u četvrtak održana redovna godišnja Skupština GNK Dinamo. Glavna tema bila je financijsko izvješće za 2017. godinu, a donijeta je i odluka o promjeni Statuta kojom se uvodi novi model uprave kao operativnog tijela kluba

Odlukom skupštine kluba GNK Dinamo utemeljena je funkcija potpredsjednika kluba na koju je imenovan Tomislav Svetina koji je ujedno i član Uprave.

Isto tako, dosadašnji član uprave i direktor financija Matej Škegro svojevoljno odlazi iz kluba u potrazi za novim poslovnim izazovima. Ovim putem GNK Dinamo od srca zahvaljuje gospodinu Škegri na njegovom doprinosu klubu.

Uz Kodžomana i Svetinu, članovi uprave GNK Dinamo su: Vlatka Peras, Amra Peternel i Krešimir Antolić.

Inače, klub je godinu završio u minusu u 2017. gotovo 113 milijuna kuna, a operativni manjak mu je preko od deset milijuna kuna.

'Na ukupni financijski rezultat ove godine utjecala je strateška odluka kluba da svjesno uđe u rizik i ne prodaje igrače te činjenica da smo procjenu prihoda radili na plasmanu u skupine europskih natjecanja. Moram naglasiti da u perspektivi ciklusa od tri godine, 2016. smo imali veliki prihod i to nam je zapravo omogućilo i 'dalo prostora' za taj svjestan rizik zadržavanja igrača. Nažalost, nismo uspjeli u namjeri da u 2017. igramo u Europi i tu je došlo do ovog operativnog minusa. On će biti saniran iz pozitivnih financijskih rezultata koje smo ostvarivali prethodnih godina' rekao je novi potpredsjednik Dinama Tomislav Svetina.