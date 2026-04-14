Priča se da je NBA dosadan i da se ne gleda kao prije. Ove brojke govore suprotno

Sve NBA momčadi zajedno su ove sezone privukle više od 22,18 milijuna navijača te su u prosjeku imale 18.108 gledatelja na svojim domaćim utakmicama ove sezone, što je treća uzastopna sezona s tako velikim brojkama.

Utakmice regularne sezone lige ukupno su privukle nešto manje od 67 milijuna gledatelja tijekom posljednje tri sezone te je to najbolji period za NBA ligu u povijesti.

Dvorane su bile popunjene do 97 % kapaciteta, što se dogodilo tek četvrti put u povijesti.

Jedanaest momčadi rasprodalo je svaku utakmicu. Dallas Mavericksi su sezonu završili s više od 100 % popunjenosti zahvaljujući nekoliko utakmica s velikim brojem mjesta za stajanje, ali nisu rasprodali svaku domaću utakmicu.

Miami Heat ima najduži niz rasprodanih utakmica u ligi, prodavši sve domaće utakmice tijekom 14 uzastopnih sezona uz izuzetak dviju sezona pogođenih pandemijom, dok su Boston Celticsi rasprodali svaku utakmicu od sezone 2021./22.

San Antonio Spursi su ove sezone bili vrlo traženi neovisno o tome gdje su igrali. Momčad je u prosjeku imala 18.703 gledatelja u dvorani Frost Bank Center, svojoj glavnoj dvorani od otvorenja 2002. godine, što je porast od 15,5 % u odnosu na sezonu 2024./25.

Osim toga, klub je rasprodao svih osam utakmica koje je odigrao u dvorani Moody Center u Austinu, gdje je u svakoj od posljednje četiri sezone odigrao po dvije domaće utakmice.

Sve te brojke pokazuju da neovisno o cijenama ulaznica ili navodima o nezanimljivom regularnom dijelu sezone, se NBA u dvoranama gleda kao nikada u povijesti.