Presretni Modrić se nakon velike pobjede naklonio suigraču: Jedan je od najboljih na svijetu

S.Č.

19.10.2025 u 23:40

Modrić i Leao
Modrić i Leao Izvor: Profimedia / Autor: Stefano RELLANDINI / AFP / Profimedia
Milan je opet na vrhu Serie A

Luka Modrić nije skrivao oduševljenje Rafom Leaom nakon što je Portugalac s dva pogotka predvodio Milan do preokreta i pobjede 2:1 protiv Fiorentine.

Rossoneri su u dvoboj ušli ozbiljno oslabljeni – bez ozlijeđenih Adriena Rabiota, Christiana Pulisica, Rubena Loftus-Cheeka, Christophera Nkunkua i Pervisa Estupinana, koji su se pridružili Ardonu Jashariju na listi izvan stroja. Nakon što je Robin Gosens početkom drugog dijela doveo Fiorentinu u vodstvo, Milan je odgovorio s dva gola Leaa: prvi je bio sjajan šut s dvadesetak metara, a drugi iz jedanaesterca dosuđenog u završnici susreta.

Nakon utakmice Modrić je za DAZN Italia pohvalio suigrača, istaknuvši koliko mu znači njegova forma:

‘Rafa je stvarno nevjerojatan. Jedva sam čekao igrati s njim, nažalost se rano ozlijedio, ali sada se vraća u pravu formu. Ovo je Rafa kakvog trebamo’, rekao je Modrić.

‘Riječ je o fantastičnom talentu – i dok sam ga gledao izvana, a sada kad treniram s njim, vidim da je jedan od najboljih igrača na svijetu. Nevjerojatno je što još uvijek može napredovati, sve ovisi o njemu.’

‘Nadam se da će mu ova dva gola pomoći da ojača samopouzdanje i postane naš glavni čovjek. Bit će izuzetno važan i puno ćemo ovisiti o njemu. Večeras je pokazao zašto.’

Zahvaljujući pobjedi, Milan se vratio na vrh Serie A, iskoristivši poraze Rome i Napolija u subotnjim susretima.

Modrić je nakon toga dodao: ‘Moramo ići korak po korak. Napredujemo, pokazali smo karakter i kvalitetu i moramo tako nastaviti. Sezona je duga, ali smo na dobrom putu, a kad nam se vrate ozlijeđeni igrači, bit ćemo još jači.’

Sažeci Hrvatske nogometne lige

