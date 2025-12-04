alonso u problemu

Katastrofalne vijesti zasjenile jučerašnju veliku pobjedu Reala

Xabi Alonso
Xabi Alonso
Real Madrid pobijedio je Athletic Bilbao 3:0 na San Mamesu u 19. kolu La Lige i konačno prekinuo niz od tri uzastopna remija. No samo nekoliko sati nakon utakmice Xabi Alonso suočio se s vrlo lošom viješću koja je bacila sjenu na pobjedu.

Kraljevski klub u Bilbau je odigrao jednu od najuvjerljivijih predstava ove sezone. Već u sedmoj minuti Kylian Mbappe doveo je Real u vodstvo, a Eduardo Camavinga povisio je na 2:0 pred kraj prvog dijela. Mbappe je u 59. minuti zabio i svoj drugi pogodak te postavio konačnih 0:3.

Nakon brojnih kritika posljednjih tjedana, Xabi Alonso napokon je dobio pohvale španjolskih medija – posebno zbog toga što je, čini se, pronašao sustav i formaciju koja Realu daje stabilnost i napadačku moć.

U 55. minuti utakmice Trent Alexander-Arnold ponovno je morao napustiti teren zbog ozljede. U prvi trenutak činilo se da nije riječ o ozbiljnom problemu, no detaljni liječnički pregledi po povratku u Madrid otkrili su suprotno.

Engleski reprezentativac zadobio je ozbiljniju ozljedu zbog koje će pauzirati čak dva mjeseca, što je ogroman udarac za Real Madrid. Alexander-Arnold stigao je ljetos iz Liverpoola kao jedno od najvećih pojačanja, ali njegova prva sezona u Madridu za sada je obilježena brojnim fizičkim problemima.

Ovaj 27-godišnjak propustio je više od mjesec dana početkom sezone zbog prethodne ozljede, a tek se početkom studenoga vratio u momčad. U dresu Reala odigrao je 16 utakmica u svim natjecanjima i upisao tri asistencije, a sada ga čeka nova duga pauza.

