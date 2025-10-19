Evo što Talijani pišu nakon još jedne odlične Modrićeve utakmice i pobjede Milana

U prvih 45 minuta nismo vidjeli baš ništa, a onda u nastavku je priča bila sasvim drugačija.

Prvo je Fiorentina povela preko Robina Gosensa, a onda su Rossoneri odgovorili u 63. minuti preko Rafaela Leaa koji je briljantnom solažom prekinuo svoj golgeterski post na San Siru.

Milan je preuzeo inicijativu, a onda je u posljednjim trenucima susreta Santiago Giménez izborio penal. Izvođač je bio Leao koji je tako došao do svog 2. gola. Radi se o važnoj pobjedi za Milan koji je sada stigao na vrh ljestvice sa 16 bodova.

Hrvatski kapetan Luka Modrić odigrao je cijelu utakmicu sa sasvim solidnim učinkom. Imao je 43 točna dodavanja, od čega pet dugih, i četiri od šest osvojenih duela na tlu.

Portal Eurosport Italia dao mu je ocjenu 6,5, uz komentar da je Modrić bio ‘najuredniji na terenu, uvijek na pravom mjestu – i u obrani i u izgradnji napada’. Posebno su istaknuli njegovu sposobnost da zadrži loptu i smiri igru u trenucima kada je Fiorentina pritisnula visoko.

Sličnu ocjenu, također 6,5, donosi i SportMediaset, koji piše kako je ‘bio nešto manje čist nego inače, jer ga je pritisak protivnika u jednom trenutku natjerao na pogrešku’, no dodaju da je ‘i dalje izuzetno bistar i inteligentan u donošenju odluka’.

Prvi faul sezone

La Gazzetta dello Sport bilježi zanimljiv podatak – Modrić je u ovom susretu napravio prvi prekršaj u cijeloj sezoni, što su Talijani prokomentirali kao dokaz njegove nevjerojatne discipline i osjećaja za igru.

‘Svjetionik ovog Milana’

Analiza portala Tribuna Italia ide još dalje: Modrića su nazvali ‘svjetionikom ovog Milana’, igračem koji ‘povezuje klasu i disciplinu’ te koji ‘brojkama i utjecajem na igru dokazuje zašto je i dalje jedan od najvažnijih veznjaka Serie A’.

Iako se očekivalo da će ga godine usporiti, Modrić iz tjedna u tjedan pokazuje suprotno – da njegovo iskustvo i osjećaj za ritam postaju ključni aduti Milana u borbi za vrh talijanskog prvenstva.

Portal Sempre Milan Luki je dao ocjenu 7 uz opis: 'Iako možda zvuči neobično, s obzirom na to da je bio važan i u izgradnji napada, njegove su ključne reakcije večeras zapravo stigle u – obrambenoj fazi igre. Radio je izuzetno puno, osobito u završnici susreta, kako bi ograničio Fiorentinine prilike za pogodak. Upravo takvo vođenje primjerom čini ga toliko vrijednim igračem.