Modrićev Milan preokretom do pobjede i prvog mjesta Serie A

Prvi dio bio je prilično siromašan. Gledatelji nisu mogli uživati u utakmici jer se većina stvari odvijala na sredini terena bez prave opasnosti za gol, a trivijalnih grešaka je bilo zaista puno.

Međutim, situacija je oživjela u nastavku. Prvo je Fiorentina povela preko Robina Gosensa, a onda su Rossoneri odgovorili u 63. minuti preko Rafaela Leaa koji je briljantnom solažom prekinuo svoj golgeterski post na San Siru.

Milan je preuzeo inicijativu, a onda je u posljednjim trenucima susreta Santiago Giménez izborio penal. Izvođač je bio Leao koji je tako došao do svog 2. gola. Radi se o važnoj pobjedi za Milan koji je sada stigao na vrh ljestvice sa 16 bodova.

Hrvatski kapetan Luka Modrić odigrao je cijelu utakmicu sa sasvim solidnim učinkom. Imao je 43 točna dodavanja, od čega pet dugih, i četiri od šest osvojenih duela na tlu.