velika pobjeda

Modrićev Milan preokretom do pobjede i prvog mjesta Serie A

M.Š

19.10.2025 u 22:42

Luka Modrić AC Milan
Luka Modrić AC Milan Izvor: Profimedia / Autor: Giuseppe Maffia / imago sportfotodienst / Profimedia
Bionic
Reading

Milan i Fiorentina zaključili su nedjeljni program 7. kola talijanske Serie A. Susret je završio rezultatom 2-1.

Prvi dio bio je prilično siromašan. Gledatelji nisu mogli uživati u utakmici jer se većina stvari odvijala na sredini terena bez prave opasnosti za gol, a trivijalnih grešaka je bilo zaista puno.

vezane vijesti

Međutim, situacija je oživjela u nastavku. Prvo je Fiorentina povela preko Robina Gosensa, a onda su Rossoneri odgovorili u 63. minuti preko Rafaela Leaa koji je briljantnom solažom prekinuo svoj golgeterski post na San Siru.

Milan je preuzeo inicijativu, a onda je u posljednjim trenucima susreta Santiago Giménez izborio penal. Izvođač je bio Leao koji je tako došao do svog 2. gola. Radi se o važnoj pobjedi za Milan koji je sada stigao na vrh ljestvice sa 16 bodova.

Hrvatski kapetan Luka Modrić odigrao je cijelu utakmicu sa sasvim solidnim učinkom. Imao je 43 točna dodavanja, od čega pet dugih, i četiri od šest osvojenih duela na tlu.

Standings provided by Sofascore

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
hrvatski maestro

hrvatski maestro

Evo što Talijani pišu nakon još jedne odlične Modrićeve utakmice i pobjede Milana
velika pobjeda

velika pobjeda

Modrićev Milan preokretom do pobjede i prvog mjesta Serie A
u svom stilu

u svom stilu

Jeličić: Ja sam Gonzalo Garcia i us*ao sam se otkaza

najpopularnije

Još vijesti