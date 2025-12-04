derbi na maksimiru

Evo tko će suditi subotnji derbi Dinama i Hajduka

04.12.2025 u 15:35

Hajduk - Dinamo
Dinamo i Hajduk ove subote u 15 sati igraju najveći derbi 16. kola SuperSport HNL-a na Maksimiru. Zagrebački sastav u dvoboj ulazi s prve pozicije na ljestvici, koju je preuzeo nakon pobjede protiv Gorice u prošlom kolu (0:2) i remija Hajduka s Varaždinom na Poljudu (1:1).

Za derbi je određena sudačka ekipa predvođena Patrikom Kolarićem iz Čakovca. Na linijama će biti Bojan Zobenica (Velika Gorica) i Marjan Tomas (Vladislavci), dok će ulogu četvrtog suca imati Patrik Pavlešić (Duga Resa).

U VAR-sobu odlazi iskusni Ivan Bebek (Rijeka), a njegov pomoćnik bit će Ivan Matić (Osijek).

Kolarić je ove sezone sudio 15 utakmica, od čega osam u SuperSport HNL-u. Dinamu je sudio jednom — u pobjedi protiv Rijeke — dok je Hajduk vodio u tri susreta, u kojima je splitski klub upisao dvije pobjede (protiv Istre) i poraz od Varaždina. U tih osam ligaških utakmica podijelio je 21 žuti karton, nije pokazao nijedan crveni i dosudio je tri jedanaesterca.

