Portal blizak Milanu: Modrić? Iako će zvučati neobično...

U prvih 45 minuta nismo vidjeli baš ništa, a onda u nastavku je priča bila sasvim drugačija.

Prvo je Fiorentina povela preko Robina Gosensa, a onda su Rossoneri odgovorili u 63. minuti preko Rafaela Leaa koji je briljantnom solažom prekinuo svoj golgeterski post na San Siru.

Milan je preuzeo inicijativu, a onda je u posljednjim trenucima susreta Santiago Giménez izborio penal. Izvođač je bio Leao koji je tako došao do svog 2. gola. Radi se o važnoj pobjedi za Milan koji je sada stigao na vrh ljestvice sa 16 bodova.

Leao je u svim talijanskim medijima očekivano igrač utakmice, no velike pohvale je dobio i Luka Modrić. Možda u kreaciji igre nije bio kao u prijašnjim utakmicama, ali je pokazao da može fantastično defenzivno čuvati zadnji red svije momčadi. Upravo je to apostrofirao Sempre Milan, portal blizak rossonerima.

'Iako možda zvuči neobično, s obzirom na to da je bio važan i u izgradnji napada, njegove su ključne reakcije večeras zapravo stigle u – obrambenoj fazi igre. Radio je izuzetno puno, osobito u završnici susreta, kako bi ograničio Fiorentinine prilike za pogodak. Upravo takvo vođenje primjerom čini ga toliko vrijednim igračem', piše spomenuti portal koji je Modriću dao ocjenu 7.