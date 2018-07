Predsjednik Srbije se okomio na hrvatsku reprezentaciju, a nešto ga je posebno iritiralo

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nastavio je skupljati političke poene na račun hrvatske nogometne reprezentacije koja se plasirala u polufinale Svjetskog prvenstva u Rusiji

On nije oduševljen onime što je prikazala Hrvatska, a uz to su ga iritirali komentatori na državnoj srpskoj televiziji koji su prema njemu bili previše navijački prema Hrvatskoj pa je isključio ton, jer je on navijao za Rusiju.

'Srbija je demokratsko društvo, svatko ima pravo navijati za koga želi. Nisam vidio nijedan razlog zašto bih navijao za ruske protivnike, nisam oduševljen Thompsonovim pjesmama, nisam oduševljen koječime. Još prije utakmice sam rekao da Hrvatska ima bolji tim, ali da ću navijati za Rusiju. I tisuću puta da se ponovi takva utakmica, tisuću putu bih navijao za Rusiju', izjavio je srbijanski predsjednik Vučić, a prenosi RTL.