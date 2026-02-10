Predsjednik Barcelone podnio ostavku; za to je imao jako dobar razlog

Do završetka izbornog procesa dužnost privremenog predsjednika obnašat će dosadašnji potpredsjednik Rafael Yuste , koji će voditi klub do 30. lipnja, kada će novi predsjednik i službeno započeti mandat.

Ovaj je potez Joan Laporta najavio i ranije, a učinio ga je kako bi se mogao ponovno kandidirati za predsjednički mandat, što je u skladu sa statutom kluba.

Izbori za novog predsjednika zakazani su za 15. ožujka, a izborni postupak jasno je definiran i odvijat će se kroz nekoliko faza. Poziv za izbore bit će objavljen 9. veljače, dok je do 12. veljače predviđeno imenovanje članova Izbornog odbora i Izbornog povjerenstva. Uslijedit će konstituiranje izbornih tijela 13. i 14. veljače, službena potvrda kandidata od 20. do 22. veljače te predaja kandidatura u razdoblju od 23. veljače do 2. ožujka.

Od 3. do 5. ožujka kandidati će morati dokazati da imaju podršku najmanje 50 posto članova Skupštine, nakon čega će se od 6. do 13. ožujka održavati službena predizborna kampanja. Glasanje je predviđeno za 15. ožujka.

Laporta će u izbornoj utrci imati potporu dijela aktualne uprave, dok će suprotnu struju unutar kluba predvoditi upravo Rafael Yuste sa svojim timom, koji će u međuvremenu obavljati svakodnevne operativne poslove.

Sa 63 godine, Laporta, koji je na čelu Barcelone od 2021. godine, nakon prvog predsjedničkog mandata od 2003. do 2010., prema procjenama katalonskih medija ulazi u izbore kao favorit. Njegov glavni protukandidat ponovno je Victor Font, koji je na izborima 2021. završio na drugom mjestu. Kandidature su najavili i bivši izvršni direktor kluba Xavier Vilajoana te ekonomist Marc Ciria.

Pravo glasa ima oko 100.000 punoljetnih članova Barcelone koji imaju najmanje godinu dana neprekidnog članstva. Klub je potvrdio da će se glasanje ponovno održavati na više lokacija kako bi se povećala izlaznost – u klupskim prostorijama u Barceloni, ali i u Gironi, Tarragoni, Lleidi te u Andorri la Velli.

Istovremeno, Barcelona je odbila uvođenje glasanja poštom, unatoč zahtjevima oporbenih kandidata. Na izborima 2021. više od 20.000 od ukupno 55.000 birača glasalo je upravo tim putem.

Laportin aktualni mandat obilježen je velikim preokretima. Počeo je bolnim odlaskom Lea Messija u PSG, a nastavio se stabilizacijom kluba, osvajanjem naslova La Lige i Kupa kralja te povratkom Barcelone među europsku elitu, što je potvrđeno plasmanom u polufinale Lige prvaka prošle sezone.

U momčadi danas važnu ulogu ima i 18-godišnji Lamine Yamal, jedan od najvećih talenata La Masije, čiji je razvoj Laporta često pratio s tribina.

Izvan terena, Barcelona se u studenom vratila na Camp Nou nakon dvije i pol godine izbivanja zbog opsežne obnove stadiona. Iako je kapacitet zasad ograničen jer radovi još traju i kasne, povratak na kultni stadion dodatno je potaknuo optimizam među navijačima, osobito uz momčad koju predvodi njemački trener Hansi Flick, čiji je napadački stil osvojio publiku.