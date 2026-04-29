Mladost sjajnom igrom vratila naslov u Zagreb: Pogledajte slavlje nakon pobjede

N.M.

29.04.2026 u 20:59

HAOK Mladost
HAOK Mladost Izvor: Pixsell / Autor: Marko Prpic/PIXSELL
U četvrtoj utakmici finala SuperSport Superlige, HAOK Mladost je na gostovanju u Osijeku s 3-0 (25:14, 25:22, 31:29) svladala Mursu i tako osvojila naslov prvaka Hrvatske.

Nakon što je Mursa slavila u prvoj utakmici u Zagrebu, činilo se da bi titula drugu godinu u nizu mogla u Osijek. Ipak, Mladost je tada ubacila u brzinu više te s tri uzastopne pobjede (dvije u Osijeku) stigla do petog naslova u šest sezona.

Prvi set prošao je u potpunoj dominaciji Mladosti. Gosti iz Zagreba su bili znatno bolji te nije prošlo dugo prije nego što su s 25:14 odveli set na svoju stranu.

Nastavak meča nam je pružio drugačiju sliku. Drugi i treći set bili su izrazito neizvjesni. No, Mladost je u oba seta pokazala više mirnoće i zasluženo vratila titulu u Zagreb.

Slavlje Mladosti Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport

