Mladost sjajnom igrom vratila naslov u Zagreb: Pogledajte slavlje nakon pobjede

U četvrtoj utakmici finala SuperSport Superlige, HAOK Mladost je na gostovanju u Osijeku s 3-0 (25:14, 25:22, 31:29) svladala Mursu i tako osvojila naslov prvaka Hrvatske.
Nakon što je Mursa slavila u prvoj utakmici u Zagrebu, činilo se da bi titula drugu godinu u nizu mogla u Osijek. Ipak, Mladost je tada ubacila u brzinu više te s tri uzastopne pobjede (dvije u Osijeku) stigla do petog naslova u šest sezona.
Prvi set prošao je u potpunoj dominaciji Mladosti. Gosti iz Zagreba su bili znatno bolji te nije prošlo dugo prije nego što su s 25:14 odveli set na svoju stranu.
Nastavak meča nam je pružio drugačiju sliku. Drugi i treći set bili su izrazito neizvjesni. No, Mladost je u oba seta pokazala više mirnoće i zasluženo vratila titulu u Zagreb.