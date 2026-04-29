Mladost sjajnom igrom vratila naslov u Zagreb: Pogledajte slavlje nakon pobjede

Nakon što je Mursa slavila u prvoj utakmici u Zagrebu, činilo se da bi titula drugu godinu u nizu mogla u Osijek. Ipak, Mladost je tada ubacila u brzinu više te s tri uzastopne pobjede (dvije u Osijeku) stigla do petog naslova u šest sezona.

Prvi set prošao je u potpunoj dominaciji Mladosti. Gosti iz Zagreba su bili znatno bolji te nije prošlo dugo prije nego što su s 25:14 odveli set na svoju stranu.

Nastavak meča nam je pružio drugačiju sliku. Drugi i treći set bili su izrazito neizvjesni. No, Mladost je u oba seta pokazala više mirnoće i zasluženo vratila titulu u Zagreb.