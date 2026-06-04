Poznata stranica rangirala favorite za Svjetsko prvenstvo: Hrvatska daleko od vrha

NE VJERUJU VATRENIMA

Poznata stranica rangirala favorite za Svjetsko prvenstvo: Hrvatska daleko od vrha

  • N.M.
  • Zadnja izmjena 04.06.2026 09:21
  • Objavljeno 04.06.2026 u 09:21
Ivan Perišić
Ivan Perišić Izvor: Pixsell / Autor: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
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Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada od 11. lipnja do 19. srpnja bit će domaćini Svjetskog nogometnog prvenstva 2026., najgledanijeg reprezentativnog natjecanja na svijetu.

Među 48 sudionika su i aktualni svjetski prvaci Argentinci, koji dolaze braniti naslov osvojen u Kataru, piše GiveMeSport. Bit će to povijesno izdanje SP-a: Prvi put turnir će se igrati u tri države, a prvi put sudjelovat će čak 48 reprezentacija.

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FIFA-ino proširenje formata s 32 na 48 momčadi dodatno je zakompliciralo prognoze. Teže je nego ikad procijeniti tko može naslijediti Argentinu Lionela Messija, tko bi mogao postati nova senzacija poput Maroka 2022. godine, a koja bi velika reprezentacija mogla doživjeti bolan pad, kao što se Njemačkoj dogodilo u Kataru.

Nakon što su poznati svi sudionici i skupine, GiveMeSport je sastavio poredak reprezentacija prema izgledima za osvajanje naslova svjetskog prvaka. U obzir su uzeti povijest nastupa na svjetskim prvenstvima, aktualna forma, kvaliteta kadra i snaga izbornika. Tako se, primjerice, posebno ističu Brazil s novim izbornikom Carlom Ancelottijem i Španjolska s jednim od najvećih mladih talenata današnjice - Lamineom Yamalom.

Reprezentacije koje mogu iznenaditi

Kao i na svakom velikom turniru, najviše pozornosti privlače favoriti, ali Svjetsko prvenstvo gotovo uvijek izbaci i momčad iz drugog plana. Japan, koji je u poretku na 20. mjestu, i Ekvador, smješten na 14. poziciju, mogli bi biti među reprezentacijama koje nitko ne smije podcijeniti.

Japanci su kvalitetu potvrdili u prijateljskim pobjedama protiv Engleske i Škotske, dok Ekvador ima nekoliko ozbiljnih aduta, među kojima su Moises Caicedo, Piero Hincapie i Willian Pacho. Egipat je na 18. mjestu, a s Mohamedom Salahom i Omarom Marmoushom u napadu ima dovoljno kvalitete da mnogima pomrsi račune. Posebno se ističe i podatak da su Egipćani kvalifikacijsku skupinu završili s 26 bodova iz deset utakmica.

Švedska također ima vrlo zanimljiv ofenzivni potencijal. Alexander Isak, Anthony Elanga i Viktor Gyokeres čine napadački trojac koji može stvoriti probleme gotovo svakom suparniku, no pitanje je može li obrana izdržati pritisak protiv najjačih reprezentacija.

Hrvatska bez najvećeg pritiska, ali s velikim motivom

Hrvatska je u ovom poretku smještena na 15. mjesto i na turnir dolazi s nešto manjim pritiskom nego neke druge europske sile. Ipak, motiv ne može biti veći. Ovo bi vrlo lako mogao biti posljednji pokušaj Luke Modrića da s Hrvatskom ode do samog kraja na Svjetskom prvenstvu.

Modrić, koji će na turniru imati 40 godina, već je 2018. s Hrvatskom bio nadomak svjetskog trona, ali je u finalu bolja bila Francuska. Upravo zato ne treba sumnjati da će kapetan hrvatske reprezentacije imati poseban motiv na još jednom velikom natjecanju.

U blizini Hrvatske na ljestvici nalazi se Norveška, koja je rangirana na 16. mjesto. Predvođena Erlingom Haalandom, bila je jedna od najimpresivnijih momčadi europskih kvalifikacija, s osam pobjeda, 37 postignutih pogodaka i samo pet primljenih. U istom krugu reprezentacija nalaze se i domaćin Meksiko na 17. mjestu te Švicarska na 19. poziciji.

Maroko, jedna od najljepših priča prošlog Svjetskog prvenstva, zauzima 11. mjesto. Momčad Walida Regraguija u Kataru je stigla sve do polufinala, nakon što je izbacila Španjolsku i Portugal, a plasman na novi turnir potvrdila je s osam pobjeda u kvalifikacijama.

Ispred Hrvatske nalaze se i Kolumbija na 12. te Senegal na 13. mjestu. Kolumbijci se nadaju povratku na razinu iz 2014. i 2018. godine, nakon što su propustili SP u Kataru, dok je Senegal pod vodstvom Papea Thiawa pokazao da može biti ozbiljna prijetnja i najjačim europskim reprezentacijama.

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