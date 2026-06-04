Protivnik Hrvatske na SP-u zabio četiri komada, zabio i bivši igrač Reala

uoči sp-a

Protivnik Hrvatske na SP-u zabio četiri komada, zabio i bivši igrač Reala

  • S. M.
  • Zadnja izmjena 04.06.2026 07:54
  • Objavljeno 04.06.2026 u 07:54
Slavlje igrača Paname
Slavlje igrača Paname Izvor: Profimedia / Autor: ARNULFO FRANCO / AFP / Profimedia
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Panama je u prijateljskoj utakmici u Panama Cityju pobijedila Dominikansku Republiku 4:2.

Panama je pokazala dosta visoku stopu realizacije budući da je zabila četiri gola iz tek 12 udaraca na gol od čega pet u okvir.

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Domaćini su poveli u 16. minuti golom Rodriguesa, a na 2:0 povisio je Griffith minutu prije odmora. Dominikanska Republika, inače 143. reprezentacija svijeta, uspjela je smanjiti u 47. preko bivšeg Realova igrača Mariana Diaza, ali je u 57. Waterman vratio Panamu na dva gola prednosti.

Izbornik Paname je u drugom poluvremenu promijenio kompletnu momčad pa je Japa u 67. zabio za 3:2, a konačnih 4:2 postavio je Barria u 89. minuti.

Panama će u subotu odigrati zadnju prijateljsku utakmicu protiv Bosne i Hercegovine, a prvu utakmicu na SP-u igra 18. lipnja protiv Gane.

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