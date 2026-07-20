Ono što se čekalo: Lionel Messi oglasio se nakon poraza u finalu SP-a

Argentina je još jednom došla do same završnice najvećeg nogometnog turnira, ali nije uspjela napraviti posljednji korak. Španjolska je osvojila naslov, dok je Messi ostao bez novog svjetskog zlata u onome što je za argentinsku reprezentaciju bio bolan kraj velikog turnira.

Messi je u objavi priznao da će poraz teško zacijeliti, ali je istaknuo ponos zbog svega što je Argentina napravila na ovom Svjetskom prvenstvu. Posebno je naglasio zajedništvo reprezentacije i naroda, kao i činjenicu da je ova generacija stigla do dva uzastopna finala Svjetskog prvenstva.

Njegovu izjavu prenosimo u cijelosti:

'Bol je jako velika i trebat će vremena da se ova rana zatvori. Ali čuvam i sve ono lijepo... Uz utakmice koje smo preokrenuli dajući sve od sebe i koje će zauvijek ostati u sjećanju, uz podršku cijele zemlje koja nas je, zajedno s radom i trudom ove skupine, dovela do toga da ponovno budemo među najboljima na svijetu. Danas je teško cijeniti ono što smo napravili, ali ova je skupina stigla do dva uzastopna finala Svjetskog prvenstva.

Od srca vam puno hvala na svakoj čestitki i svakoj poruci. Još jednom uspjeli smo se ujediniti kao zemlja i biti svi zajedno, dijeleći ogroman ponos što smo Argentinci. Također želim čestitati Španjolskoj na naslovu.'

Messijeva poruka pokazuje koliko je poraz teško pao Argentincima, ali i koliko ova generacija i dalje ima posebno mjesto u povijesti reprezentacije. Nakon osvajanja Svjetskog prvenstva i novog finala, Argentina je potvrdila da je ostala u samom vrhu svjetskog nogometa.