Matematika je jasna: Hajduk porasle šanse nakon ždrijeba

Podsjećamo, Hajduk će igrati s Pafosom, a u slučaju prolaska, s RB Salzburgom kako bi ušao u Europa ligu. U slučaju da Hajduk ispadne od ciparskog Pafosa, igrat će protiv pobjednika iz dvomeča Dinamo Tbilisi - Žalgiris.

Prema njihovom modelu, Hajduku su nakon ždrijeba šanse za ulazak u bilo koju ligašku fazu europskog natjecanja porasle za osam postotnih bodova.

Veći skok od Hajduka imali su samo gruzijska Iberia 1999, kojoj su šanse porasle za 16 postotnih bodova, i kosovska Drita, koja je dobila skok od 11 postotnih bodova. Isti porast kao Hajduk ima rumunjski FCSB, dok su iza splitskog kluba ostali Ajax s plus sedam i Motherwell s plus šest postotnih bodova.

U ovakvim modelima računaju se snaga mogućih protivnika, put kroz kvalifikacije, potencijalni padovi u niža natjecanja (u Hajdukovu slučaju, Konferencijsku ligu) i ukupna vjerojatnost da klub završi u nekoj od ligaških faza.

Za Hajduk je to svakako ohrabrujuć podatak jer splitski klub 16 godina neuspješno traži plasman u Europu. Posebno zato što europska jesen za Hajduk ne bi značila samo sportski uspjeh, nego i ozbiljan financijski i reputacijski poticaj. Hajduk je, dakle, među klubovima kojima se europska slika nakon ždrijeba najviše popravila. Sada to treba potvrditi na terenu.