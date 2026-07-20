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Matematika je jasna: Hajduk porasle šanse nakon ždrijeba

M.Š

20.07.2026 u 19:57

Slavlje igrača Hajduka
Slavlje igrača Hajduka Izvor: Licencirane fotografije / Autor: HNK Hajduk
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Hajduk je jedan od najvećih dobitnika današnjeg ždrijeba trećeg pretkola europskih natjecanja, barem prema izračunu profila Football Meets Data, koji se bavi projekcijama, koeficijentima i vjerojatnostima u europskom nogometu.

Prema njihovom modelu, Hajduku su nakon ždrijeba šanse za ulazak u bilo koju ligašku fazu europskog natjecanja porasle za osam postotnih bodova.

Podsjećamo, Hajduk će igrati s Pafosom, a u slučaju prolaska, s RB Salzburgom kako bi ušao u Europa ligu. U slučaju da Hajduk ispadne od ciparskog Pafosa, igrat će protiv pobjednika iz dvomeča Dinamo Tbilisi - Žalgiris.

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Veći skok od Hajduka imali su samo gruzijska Iberia 1999, kojoj su šanse porasle za 16 postotnih bodova, i kosovska Drita, koja je dobila skok od 11 postotnih bodova. Isti porast kao Hajduk ima rumunjski FCSB, dok su iza splitskog kluba ostali Ajax s plus sedam i Motherwell s plus šest postotnih bodova.

U ovakvim modelima računaju se snaga mogućih protivnika, put kroz kvalifikacije, potencijalni padovi u niža natjecanja (u Hajdukovu slučaju, Konferencijsku ligu) i ukupna vjerojatnost da klub završi u nekoj od ligaških faza.

Za Hajduk je to svakako ohrabrujuć podatak jer splitski klub 16 godina neuspješno traži plasman u Europu. Posebno zato što europska jesen za Hajduk ne bi značila samo sportski uspjeh, nego i ozbiljan financijski i reputacijski poticaj. Hajduk je, dakle, među klubovima kojima se europska slika nakon ždrijeba najviše popravila. Sada to treba potvrditi na terenu.

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