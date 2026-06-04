Navijače na SP-u čeka neugodno iznenađenje: FIFA zabranila prazne boce za vodu

Još prije samo tri tjedna u službenom FIFA-inom pravilniku stajalo je da se na stadion mogu unijeti prazne, prozirne, višekratne plastične boce zapremnine do jedne litre. No, kako navodi The Athletic , FIFA je u međuvremenu obavijestila vlasnike ulaznica da je pravilnik promijenjen te da 'višekratne boce za vodu više nisu dopuštene na stadionima FIFA Svjetskog prvenstva 2026'.

Pravilnik je ažuriran 2. lipnja, a iz njega je uklonjena ranija odredba koja je navijačima dopuštala unos prazne plastične boce. Sada u njemu stoji: 'Radi izbjegavanja dvojbi, višekratne boce za vodu ne smiju se unositi na stadion.'

Zabranjene su i druge vrste boca, uz obrazloženje da bi mogle predstavljati opasnost ako budu bačene prema terenu ili tribinama.

Navijači više neće moći ni natočiti vodu na stadionu

Odluka će gotovo sigurno izazvati kontroverze jer navijači više neće moći unijeti ni praznu bocu koju bi zatim napunili na fontani ili aparatu za vodu unutar stadiona.

Posebno je osjetljivo pitanje cijene vode. Na prošloljetnom FIFA-inom Klupskom svjetskom prvenstvu, tijekom kojeg su igrači i navijači upozoravali na velike vrućine, voda u bocama na stadionima stajala je između 3,7 i 5,6 eura. Još nije poznato koliko će se voda naplaćivati na Svjetskom prvenstvu 2026., ali FIFA već dugo ima sponzorski ugovor s Coca-Colom, čiji će se brend vode Dasani prodavati na stadionima tijekom turnira.