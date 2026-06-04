Navijače na SP-u čeka neugodno iznenađenje: FIFA zabranila prazne boce za vodu

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FIFA je uoči Svjetskog prvenstva 2026. povukla iznenadan potez koji bi mogao izazvati veliko nezadovoljstvo među navijačima. Prema novim pravilima ponašanja na stadionima, gledatelji u Sjevernoj Americi više neće smjeti unositi ni prazne višekratne boce za vodu.
Još prije samo tri tjedna u službenom FIFA-inom pravilniku stajalo je da se na stadion mogu unijeti prazne, prozirne, višekratne plastične boce zapremnine do jedne litre. No, kako navodi The Athletic, FIFA je u međuvremenu obavijestila vlasnike ulaznica da je pravilnik promijenjen te da 'višekratne boce za vodu više nisu dopuštene na stadionima FIFA Svjetskog prvenstva 2026'.
Pravilnik je ažuriran 2. lipnja, a iz njega je uklonjena ranija odredba koja je navijačima dopuštala unos prazne plastične boce. Sada u njemu stoji: 'Radi izbjegavanja dvojbi, višekratne boce za vodu ne smiju se unositi na stadion.'
Zabranjene su i druge vrste boca, uz obrazloženje da bi mogle predstavljati opasnost ako budu bačene prema terenu ili tribinama.
Navijači više neće moći ni natočiti vodu na stadionu
Odluka će gotovo sigurno izazvati kontroverze jer navijači više neće moći unijeti ni praznu bocu koju bi zatim napunili na fontani ili aparatu za vodu unutar stadiona.
Posebno je osjetljivo pitanje cijene vode. Na prošloljetnom FIFA-inom Klupskom svjetskom prvenstvu, tijekom kojeg su igrači i navijači upozoravali na velike vrućine, voda u bocama na stadionima stajala je između 3,7 i 5,6 eura. Još nije poznato koliko će se voda naplaćivati na Svjetskom prvenstvu 2026., ali FIFA već dugo ima sponzorski ugovor s Coca-Colom, čiji će se brend vode Dasani prodavati na stadionima tijekom turnira.
Sigurnost navijača na visokim temperaturama već je bila jedna od glavnih tema prošlog ljeta u SAD-u. U izvješću od 52 stranice, objavljenom u svibnju, znanstvenici World Weather Attributiona naveli su da bi se približno 26 od ukupno 104 utakmice moglo igrati u gradovima domaćinima u uvjetima u kojima indeks toplinskog opterećenja WBGT prelazi 26 stupnjeva Celzija. Prema istom izvješću, pet utakmica moglo bi se igrati u uvjetima u kojima taj indeks prelazi 28 stupnjeva.
Gradovi domaćini zabrinuti su zbog FIFA-ine odluke
Dio gradova domaćina već je obaviješten o novoj odluci i, prema dostupnim informacijama, zabrinut je zbog nje. Nekoliko gradova uložilo je znatna sredstva i pripremilo detaljne planove kako bi navijačima olakšalo boravak na ljetnim vrućinama izvan stadiona i diljem gradova tijekom turnira. Ipak, pravila unutar stadiona određuje FIFA.
U SAD-u bi posebno rizični mogli biti stadioni u blizini Kansas Cityja, Bostona, Miamija, Philadelphije, San Francisca i New Yorka/New Jerseyja jer nemaju krov.
FIFA je, s druge strane, najavila određene mjere za pomoć igračima. Među njima su obvezne trominutne pauze za hidrataciju u svakom poluvremenu, a planira se i uvođenje klimatiziranih klupa za trenere i pričuvne igrače na svim utakmicama koje se budu igrale na otvorenim stadionima.