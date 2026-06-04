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Haalandov otac se oglasio oko priča da njegov sin ide u Real, evo što je rekao

S. M.

04.06.2026 u 08:45

Erling Haaland
Erling Haaland Izvor: EPA / Autor: GARY OAKLEY
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Kandidat za Realova predsjednika, Enrique Riquelme, rekao je da će u slučaju pobjede na izborima dovesti Erlinga Haalanda u Real.

Ambiciozni Riquelme je, osim drugih planova, najavio da će njegova prva dva velika transfera biti Erling Haaland i Rodri iz Manchester Cityja.

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Riquelme je otišao toliko daleko da je obećao članovima kluba da će, ako ne ispuni obećanje, platiti članaraninu za sve članove kluba za sezonu 2027./2028. Nakon što se ta priča zakuhala, preko Fabrizija Romana oglasili su se Haalandov otac Alfie i agentica Rafaela Pimenta.

'Sve je to vrlo zabavno, ali nije istinito. Želimo puno sreće obojici kandidata na predjsedničkim izborima u Realu', poručili su.

Haaland je nedavno produžio ugovor sa Cityjem i aktulani mu ističe tek 2034. godine.

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