Haalandov otac se oglasio oko priča da njegov sin ide u Real, evo što je rekao

Ambiciozni Riquelme je, osim drugih planova, najavio da će njegova prva dva velika transfera biti Erling Haaland i Rodri iz Manchester Cityja.

Riquelme je otišao toliko daleko da je obećao članovima kluba da će, ako ne ispuni obećanje, platiti članaraninu za sve članove kluba za sezonu 2027./2028. Nakon što se ta priča zakuhala, preko Fabrizija Romana oglasili su se Haalandov otac Alfie i agentica Rafaela Pimenta.

'Sve je to vrlo zabavno, ali nije istinito. Želimo puno sreće obojici kandidata na predjsedničkim izborima u Realu', poručili su.

Haaland je nedavno produžio ugovor sa Cityjem i aktulani mu ističe tek 2034. godine.