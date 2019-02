Posljednjih sedam međusobnih dvoboja Istra ne zna za pobjedu protiv 'farmaceuta'

Istra na svom terenu danas (subota, 2. veljače, 17.30 sati, Arenasport 3) u 19. kolu Hrvatski Telekom Prve lige dočekuje Slaven Belupo. Borba je ovo za bijeg iz donjeg doma prvenstvene ljestvice jer Istra je na pretposljednjem mjestu s 15 bodova, a 'farmaceuti' imaju tek dva boda više...

Istra je preživjela turbulentnu prošlu sezonu koju su obilježili veliki financijski problemi. Tijekom ljeta klub je dobio novog vlasnika, španjolsku grupaciju Baskonia Alaves koja je 'upoznala' s hrvatski nogomet lanjskom suradnjom s Rudešom. Financije su stabilizirane, no momčad je kompletno promijenjena, a i nakon dva španjolska trenera na klupi se duže zadržao tek neiskusni Rendulić. Istra se i ove sezone bori zaostanak u ligi, odnosno za izbjegavanje pretposljednje pozicije na tablici. Glavni rivali Istre u borbi za ostanak su Inter i upravo Slaven, stoga je jasno da je ova utakmica iznimno bitna za Rendulića i njegove igrače. Momčad Istre tijekom zime je pojačalo pet igrača, ali klub unatoč tome i dalje traži prinove. Trebao je konkurenciju u napadu pojačati Maružin koji je ostavio vrlo dobar dojam na pripremnom turniru u Medulinu, no on je iznenađujuće umjesto za Istru potpisao ugovor s Lokomotivom kojoj je postigao gol u finalu Arena Cupa.