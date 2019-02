Veselin Vujović ponovno raspalio po Lini Červaru: Njegova je taktika samoubojstvo!

Svjetsko rukometno prvenstvo završeno je prošlog vikenda, dojmovi su još dovoljno svježi, a o svemu se oglasio nekadašnji trener PPD Zagreba i aktualni izbornik slovenske reprezentacije Veselin Vujović

'Nevjerojatan kriterij. Slavko Goluža je otišao kao netko tko je osvajao medalje, ali to nije bilo dovoljno dobro. Željko Babić je u Poljskoj osvojio medalju, zahvaljujući se Gospi, slavilo se kao nešto neviđeno na Trgu bana Jelačića, pa je poslije četvrtog mjesta otišao. Sada je Lino Červar peti na Euru, šesti na SP i to je sada bio cilj!?', započeo je Veselin Vujović svoj razgovor za Balkan Handball te nastavio:

Sad je 'na štihu' bio Veselin Vujović, no njegove riječi treba uzeti sa zadrškom jer on se sa Slovenijom niti nije plasirao na SP, pa je tu vjerojatno prisutna i doza ljubomore. Ali, njegove riječi itekako imaju težinu jer se Vujović nikad nije ustručavao reći sve što mu 'leži na srcu'.

'Lino je izgubio protiv Brazila samo zbog igre 'sedam na šest' i više nije ni pokušao igrati tako rizično. Jer, ili imaš ili nemaš plan! Ako bekovi ne mogu doći do izražaja, pa uvedi tog jednog igrača da bi spustio tu duboku obranu, ali onda ti je glavna opcija šut s beka. A ne kao što je radila Hrvatska, da uvede dva pivota i traži prolaz na šest metara. Takva je taktika samoubojstvo!', pričao je Vujović za Balkan Handball i na kraju otkrio što on vidi kao potencijalno rješenje:

'Ja sam za to da se 'sedam na šest' ukine ili da se vrati igra s markerom. Ovo je neka nedefinirana jurnjava, s ovim nisu unaprijedili, već unazadili rukomet. Više bi značilo da gol izvan devet metara ili cepelin vrijedi dva. Bilo bi puno atraktivnije da su to napravili. Vremensko ograničenje napada? Izvodljivo je. Vremensko ograničenje bilo bi vrlo lako regulirati. Kod svakog faula zaustaviš vrijeme do posljednjih pet sekundi. Posljednjih pet pustiš... Agresivnost obrana bi bila veća, povećavala bi se kreativnost igrača. Puno bolje je da ti vrijeme odlučuje o sudbini, nego suci dizanjem ruke kada si pasivan, a i to je u domeni slobodnog sudačkog uvjerenja. Bolji je faktor sat/stroj nego čovjek. Realno, čovjek se lakše kvari nego stroj.'