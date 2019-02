Nemoguća misija; Rudeš na Maksimiru protiv Dinama 'lovi' prvu pobjedu u prvenstvu

Dinamo danas (subota, 2. veljače, 15 sati, Arenasport 3) u 19. kolu Hrvatski Telekom Prve lige na Maksimiru dočekuje posljednju momčad na ljestvici, Rudeš. Gosti ove sezone u prvenstvu nisu ostvarili niti jednu jedinu pobjedu, imaju samo tri remija, a jedan od njih je i onaj iz 1. kola baš protiv - Dinama

Dinamo je prvi dio sezone zaključio s ogromnih 11 bodova prednosti pred prvim pratiteljima Osijekom i Rijekom, te je već sada jasno da će momčad Nenada Bjelice teško ispustiti priliku da ponovno osvoje naslov prvaka. Bjelica radi odličan posao u Dinamu budući da je osim uspjeha u prvenstvu uspio izboriti i povijesni plasman u nokaut fazu Europske lige. U mislima svih u klubu definitivno su nadolazeći okršaji s Viktorijom Plzen u Europskoj ligi, no prije toga Bjelicu i njegove igrače čekaju prvenstveni susreti s davljenicima Rudešom i Istrom.

Bjelica nema namjeru podcijeniti Rudeš. 'Očekujem da će se Rudeš braniti i da će nama prepustiti posjed lopte. Oni će nam htjeti smanjiti prostor u kojem možemo djelovati, no mi smo se tijekom tjedna spremali za takav način igre. Moramo biti na stopostotnom nivou i maksimalno koncentrirani. Nakon startnog remija su me igrači upoznali u drugom svjetlu. Tada to nije bio dobri i smireni Nenad Bjelica, već Bjelica koji se naljuti. Ne toleriram da se bilo koja utakmica ne odigra na najboljoj mogućoj razini, neovisno o imenu suparnika', rekao je trener Dinama Bjelica, a prenosi Dvoznak.com.

Susret s davljenikom zbog suspenzije mora propustiti najbolji Dinamov igrač Dani Olmo za kojeg su ove zime prema španjolskim medijima interes izrazili nogometni giganti Barcelona i Real Madrid. U konkurenciji za nastup protiv Rudeša neće biti ni Šunjića, Kadziora i Gavranovića koji su ozlijeđeni. Prilikom najave susreta Bjelica je rekao kako će novi ofenzivci Andrić i Atiemwen biti u konkurenciji za nastup. Rudeš je sezonu otvorio iznenađujućom podjelom bodova s Dinamom na Maksimiru, no bio je to na kraju tek jedan od tri osvojena boda momčadi u dosadašnjem dijelu sezone. Financijski problemi nakon raskida suradnje sa španjolskim Alavesom potresli su lanjsku hit momčad lige, no predsjednik Knežević uspio je srediti financije i donekle posložiti igrački kadar da klub može nastupati. Rudeš je prošlog ljeta uz mnogo muke zahvaljujući ponajprije posudbama igrača uspio stvoriti bazu igrača potrebnu za igranje u prvoligaškom društvu, no ove zime Soldo i Petrović vratili su se u Dinamo, Babić u Lokomotivu, dok su se Kalik i Vojnović vratili u Hajduk, navodi Dvoznak.com.

Bez obzira na promjene igračkog kadra, najveća promjena u Rudešu se ove zime dogodila na klupi. U nastavku će sezone Rudeš voditi nekadašnji trener Slaven Belupa i Lokomotive, Tomislav Ivković. Dolazak Ivkovića na klupu Rudeša bio je veliko iznenađenje, no činjenica je da on nema ništa za izgubiti jer je svima jasno da je povratak u drugu ligu neizbježan s obzirom na tek tri osvojena boda i čak 12 bodova zaostatka za prvim pratiteljem. Ivkovićeva je momčad u drugoj polovici siječnja igrala na pripremnom Arena Kupu, no nije se proslavila igrom i rezultatima. Kod Rudeša u konkurenciji za nastup zbog suspenzija nema Filipovića, Jukića i Kovačeca.