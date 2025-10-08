Ponoćna bomba iz Crvene zvezde! Pala prva žrtva šokantnog poraza od Zadra

Odluka je donesena nakon niza loših rezultata, uključujući dva poraza u Euroligi – protiv Armanija i Bayerna – te šokantnog domaćeg poraza od Zadra u Beogradu.

Prema informacijama iz kluba, Sfairopoulos će momčad voditi još samo u petak, u dvoboju protiv Fenerbahçea u Istanbulu, nakon čega napušta klupu Crvene zvezde bez obzira na ishod utakmice.



Grčki stručnjak, koji je preuzeo Zvezdu u ljeto 2023., završava mandat nakon dvije godine tijekom kojih je osvojio četiri trofeja – naslov prvaka ABA lige i Srbije te dva kupa. Unatoč lošem ulasku u novu sezonu, iza 58-godišnjeg trenera stoji bogata karijera, pa se očekuje da će ubrzo pronaći novi angažman.

Sfairopoulos je karijeru započeo u grčkom Kolososu, a prvi ozbiljniji trenerski posao dobio je 2012. u Panioniosu. Nakon toga četiri godine uspješno je vodio Olympiakos, a potom i Maccabi iz Tel Aviva, s kojim je ostvario zapažene rezultate.

Dva kandidata za novog trenera

U Crvenoj zvezdi već su započele pripreme za izbor novog trenera. Prema informacijama iz Beograda, u užem izboru su dva poznata imena – Dejan Radonjić i Saša Obradović.

Radonjić, najtrofejniji trener u povijesti Zvezde s čak 15 osvojenih trofeja, već je dvaput vodio klub – od 2013. do 2017. te od 2020. do 2022. godine – i bio je ključna figura u razdoblju dominacije kluba u regionalnoj ABA ligi. Nakon odlaska iz Beograda, trenirao je Panathinaikos i turski Bahçeşehir.

Saša Obradović, s druge strane, legenda je Crvene zvezde i ljubimac navijača, ali u sezoni 2020./2021. nije dobio pravu priliku – otkaz je dobio nakon samo šest mjeseci i pet pobjeda u 16 euroligaških utakmica. Zamijenio ga je upravo Radonjić.

Crvena zvezda odluku o novom treneru planira donijeti u narednim danima, a navijači s nestrpljenjem čekaju rasplet situacije koja bi mogla odrediti daljnji tijek sezone.