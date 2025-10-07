Hrvatski košarkaš briljirao pa nakon pobjede vodio navijanje, pogledajte kako je to izgledalo

HIT VIDEO

07.10.2025 u 21:35

Ante Žižić
Ante Žižić Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL
Hrvatski košarkaš Ante Toni Žižić odigrao je sjajnu utakmicu u dresu Bešiktaša i bio najbolji strijelac u uvjerljivoj pobjedi svoje momčadi 99:73 protiv London Lionsa u drugom kolu Eurokupa.

Centar visok 211 centimetara postigao je 17 poena (šut iz igre 7/9, slobodna bacanja 3/3), uz pet skokova i dvije asistencije. Nakon utakmice Žižić je vodio navijanje, a kako je to izgledalo pogledajte OVDJE.

Bešiktaš je tom pobjedom stigao do prvog trijumfa u novoj sezoni Eurokupa, nakon što je u uvodnom kolu poražen od Lietkabelisa rezultatom 85:79. Žižić je uz odličnu igru preuzeo i ulogu vođe domaćih navijača, koji su ga gromoglasno bodrili tijekom cijelog susreta.

Ovaj nastup ujedno je i njegov najbolji otkako je ovog ljeta stigao u Bešiktaš nakon isteka ugovora s Virtusom iz Bologne, s kojim je prošle sezone osvojio naslov prvaka Italije. Njegovih 17 poena predstavljaju i najbolji učinak u europskim natjecanjima još od 28. ožujka 2023., kada je u dresu Anadolu Efesa ubacio 24 poena upravo protiv Virtusa.

