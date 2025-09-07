Pogledajte zastrašujući nokaut koljenom na FNC-u

U glavnoj borbi večeri Ivan Vitasović je jednoglasnom sudačkom odlukom pobijedio Darka Stošića i obranio pojas teške kategorije FNC-a.

Na sjajnom eventu u rasprodanoj Areni potez večeri imao je Ivan Sičaja. On je protiv Poljaka Pawela Polityjla osvojio titulu prvaka u perolakoj kategoriji nakon zastrašujućeg nokauta u drugoj rundi.



Hrvatski borac je Poljaka pogodio 'letećim koljenom' u glavu nakon čega se protivnik srušio na tlo, a sudac prekinuo borbu. Nokaut možete pogledati OVDJE.