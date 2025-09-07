potez večeri

Pogledajte zastrašujući nokaut koljenom na FNC-u

S. M.

07.09.2025 u 11:48

Ivan Sičaja
Ivan Sičaja Izvor: Pixsell / Autor: Marko Prpic/PIXSELL
Bionic
Reading

Sinoć je u zagrebačkoj Areni održan FNC 24, jedan od najvećih MMA evenata u povijesti regije.

U glavnoj borbi večeri Ivan Vitasović je jednoglasnom sudačkom odlukom pobijedio Darka Stošića i obranio pojas teške kategorije FNC-a.

Na sjajnom eventu u rasprodanoj Areni potez večeri imao je Ivan Sičaja. On je protiv Poljaka Pawela Polityjla osvojio titulu prvaka u perolakoj kategoriji nakon zastrašujućeg nokauta u drugoj rundi.

Hrvatski borac je Poljaka pogodio 'letećim koljenom' u glavu nakon čega se protivnik srušio na tlo, a sudac prekinuo borbu. Nokaut možete pogledati OVDJE.

