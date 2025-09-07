Borilački svijet oduševljen Delijom; evo što pišu nakon strašnog nokauta

UFC je Delijin nastup proglasio jednim od četiri 'nastupa večeri' za što je dobio nagradu od 50.000 dolara uz svoj standardni honorar, koji ima prema ugovoru na četiri borbe.

Borilački svijet oduševljen je nastupom Delije, bivšeg PFL osvajača.

'Ovako se debitira u UFC-u!', 'Kakav nastup, kapa dolje', 'UFC je dobio novu zvijer', 'Strašni udarci Delije', 'Delija je jako opasan', 'Pitanje dana je kad će upasti u top 5 u teškoj kategoriji', 'Delija je u suzama bio nakon borbe, a mnogi bi mogli zaplakati nakon susreta s njim u oktogonu u budućnosti', samo su neki od komentara fanova borilačkog sporta.

Delija će ovom pobjedom odmah upasti u top 10 UFC-a na ljestvici.