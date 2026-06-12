Pogledajte najljepši video prvog dana SP-a: Navijač iz Koreje zalutao među tisuće Meksikanaca, a onda...

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Meksiko je Svjetsko prvenstvo otvorio pobjedom, ali i prizorima koji najbolje pokazuju zašto je nogomet puno više od igre. Nakon slavlja domaćina protiv Južne Afrike, među razdraganim meksičkim navijačima našao se i jedan navijač iz Južne Koreje - i u nekoliko sekundi postao zvijezda večeri.
Meksiko je na kultnoj Azteci pobijedio Južnu Afriku 2:0 i pred svojim navijačima idealno krenuo u turnir. Mexico City je od ranih sati živio za utakmicu, tribine su bile pune, ulice preplavljene zelenim dresovima, pjesmom i euforijom, a slavlje se nakon posljednjeg sučeva zvižduka samo preselilo izvan stadiona.
Zalutao među Meksikance pa postao dio slavlja
Posebnu pažnju privukao je navijač Južne Koreje koji se, očito sasvim slučajno, našao usred velike skupine meksičkih navijača. Umjesto da ostane samo prolaznik u tuđem slavlju, Meksikanci su ga prihvatili kao svoga.
U naletu euforije podigli su ga na ruke i počeli bacati u zrak, slaveći s njim kao da je jedan od njih. Prizor se brzo proširio društvenim mrežama, a mnogi su ga istaknuli kao jednu od najljepših scena s početka Svjetskog prvenstva.
U danu u kojem su se pričali golovi, crveni kartoni i rekordi, upravo je taj trenutak donio ono najvažnije - emociju. Navijač koji je došao pratiti svoj put kroz turnir završio je u središtu meksičke fešte i doživio nešto što sigurno nije mogao planirati.
Meksiko slavio, Azteca gorjela
Na terenu je Meksiko odradio ono po što je došao. Domaćin je poveo već u devetoj minuti preko Juliána Quiñonesa, nakon velike pogreške južnoafričke obrane, a pobjedu je u nastavku potvrdio Raúl Jiménez.
Utakmica je imala i kaotičnu stranu. Pokazana su čak tri crvena kartona, što se na utakmici otvaranja Svjetskog prvenstva nikada prije nije dogodilo. Južna Afrika završila je susret s devetoricom, dok je Meksiko u završnici također ostao bez jednog igrača.
No izvan terena dominirala je druga slika - ona o zajedništvu, spontanosti i navijačkoj radosti. Meksikanci su slavili pobjedu, a korejski navijač nenadano je postao simbol prve velike fešte ovog Svjetskog prvenstva.
Zato nogomet i jest poseban. Nekad je dovoljan jedan slučajan susret među tisućama navijača da nastane scena koju će pamtiti cijeli turnir.