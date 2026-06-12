Pogledajte najljepši video prvog dana SP-a: Navijač iz Koreje zalutao među tisuće Meksikanaca, a onda...

Meksiko je na kultnoj Azteci pobijedio Južnu Afriku 2:0 i pred svojim navijačima idealno krenuo u turnir. Mexico City je od ranih sati živio za utakmicu, tribine su bile pune, ulice preplavljene zelenim dresovima, pjesmom i euforijom, a slavlje se nakon posljednjeg sučeva zvižduka samo preselilo izvan stadiona.

Zalutao među Meksikance pa postao dio slavlja

Posebnu pažnju privukao je navijač Južne Koreje koji se, očito sasvim slučajno, našao usred velike skupine meksičkih navijača. Umjesto da ostane samo prolaznik u tuđem slavlju, Meksikanci su ga prihvatili kao svoga.

U naletu euforije podigli su ga na ruke i počeli bacati u zrak, slaveći s njim kao da je jedan od njih. Prizor se brzo proširio društvenim mrežama, a mnogi su ga istaknuli kao jednu od najljepših scena s početka Svjetskog prvenstva.

U danu u kojem su se pričali golovi, crveni kartoni i rekordi, upravo je taj trenutak donio ono najvažnije - emociju. Navijač koji je došao pratiti svoj put kroz turnir završio je u središtu meksičke fešte i doživio nešto što sigurno nije mogao planirati.