SVAKA MU ČAST

Pogledajte Modrićeve brojke u velikoj Milanovoj pobjedi

S.Š.

09.12.2025 u 08:15

Luka Modrić vs. Nikola Vlašić
Luka Modrić vs. Nikola Vlašić Izvor: EPA / Autor: ALESSANDRO DI MARCO
Bionic
Reading

Milan je pobjedom kod Torina u zadnjoj utakmici 14. kola Serie A opet preuzeo vrh tablice

Domaćini su poveli golom Nikole Vlašića u 10. minuti. Potom je hrvatski reprezentativac asistirao Zapati za 2:0, ali Rabiot je još u prvom dijelu vrati nadu gostima, smanjivši na 1:2.

Cijelo to vrijeme Luka Modrić sjajno je dirigirao igrom Allegrijeva sastava, koji je utakmicu pratio s posebnog mjesta, zbog kazne.

A onda se odlučio i na ključni potez, uvevši Christiana Pulisica. Amerikanac mu je uzvratio s dva gola, prvim već u prvom kontaktu s loptom, u 67. minuti, te još jednim deset minuta kasnije.

Jasno, Pulisic je zbog toga i proglašen igračem utakmice, a jednako impresivan bio je i 40-godišnji Modrić.

Njegove brojke, od točno 100 dodira s loptom, pri čemu je imao 'ludih' 94 posto točnih dodavanja (78 od 83), 78 posto točnih dugih dodavanja (sedam od devet), dovoljno govore o doprinosu za Crveno-crne.

Statistika Luke Modrića
Statistika Luke Modrića Izvor: Licencirane fotografije / Autor: SofaScore

