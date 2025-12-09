Nikola Vlašić na ovo je čekao više od tri godine

Ipak, Milan je još u prvom poluvremenu eurogolom Rabiota uspio smanjiti, da bi u nastavku, preko Pulisica koji je zabio u svom prvom kontaktu s loptom, uspio doći do potpunog preokreta i pobjede 3:2.

Hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić u 10. minuti realizirao je 11-erac, a potom je bio asistent Zapati , za vodstvo Torina 2:0.

Ono što Vlašića može tješiti, osim činjenice da je bio najbolji igrač svoje momčadi jest i podatak kako je u prošlom kolu protiv Leccea upisao prvu ligašku asistenciju u sezoni. Kolo prije toga protiv Coma zabio je prvi gol u sezoni.

Okršaj s Milanom donio je još nešto posebno, bila je to prva utakmica Vlašića u kojoj je i postigao pogodak i upisao asistenciju nakon više od tri godine i 9. studenoga 2022. kad je njegov Torino svladao Sampdoriju s 2:0.

Naravno, moramo spomenuti i da je odličnih 90 minuta u dresu Milana odigrao i Luka Modrić.