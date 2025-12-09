PORAŽEN, ALI PONOSAN

Nikola Vlašić na ovo je čekao više od tri godine

S.Š.

09.12.2025 u 07:33

Nikola Vlašić
Nikola Vlašić Izvor: EPA / Autor: ALESSANDRO DI MARCO
U posljednjoj utakmici 14. kola Serie A, nogometaši Milana vratili su se na vrh ljestvice talijanskog prvenstva nakon što su velikim preokretom kao gosti svladali Torino 3:2, dok je hrvatski reprezentativni veznjak Nikola Vlašić bio strijelac i asistent za domaće.

Hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić u 10. minuti realizirao je 11-erac, a potom je bio asistent Zapati, za vodstvo Torina 2:0.

Ipak, Milan je još u prvom poluvremenu eurogolom Rabiota uspio smanjiti, da bi u nastavku, preko Pulisica koji je zabio u svom prvom kontaktu s loptom, uspio doći do potpunog preokreta i pobjede 3:2.

Ono što Vlašića može tješiti, osim činjenice da je bio najbolji igrač svoje momčadi jest i podatak kako je u prošlom kolu protiv Leccea upisao prvu ligašku asistenciju u sezoni. Kolo prije toga protiv Coma zabio je prvi gol u sezoni.

Okršaj s Milanom donio je još nešto posebno, bila je to prva utakmica Vlašića u kojoj je i postigao pogodak i upisao asistenciju nakon više od tri godine i 9. studenoga 2022. kad je njegov Torino svladao Sampdoriju s 2:0.

Naravno, moramo spomenuti i da je odličnih 90 minuta u dresu Milana odigrao i Luka Modrić.

