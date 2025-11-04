Pogledajte krvnički start zvijezde Bayerna nad Hakimijem: Zaradio je crveni karton

Bayern nakon prvog poluvremena četvrtog kola Lige prvaka vodi 2:0 na gostovanju kod PSG-a.
Junak Bayerna apsolutno je Kolumbijac Luis Diaz koji je zabio oba pogotka. No, Diaz je dojam pokvario pred sami kraj prvog poluvremena.
Tada je Diaz potpuno neobjašnjivo uklizao Hakimiju i ozlijedio Marokanca. Iako za sada nema medicinskih prognoza, po reakciji Hakimija reklo bi se da ga čeka duga pauza. Sudac Mariani prvo nije pokazao crveni karton, ali nakon intervencije VAR-a je morao promijeniti odluku.
