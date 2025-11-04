Pogledajte krvnički start zvijezde Bayerna nad Hakimijem: Zaradio je crveni karton

Junak Bayerna apsolutno je Kolumbijac Luis Diaz koji je zabio oba pogotka. No, Diaz je dojam pokvario pred sami kraj prvog poluvremena.

Tada je Diaz potpuno neobjašnjivo uklizao Hakimiju i ozlijedio Marokanca. Iako za sada nema medicinskih prognoza, po reakciji Hakimija reklo bi se da ga čeka duga pauza. Sudac Mariani prvo nije pokazao crveni karton, ali nakon intervencije VAR-a je morao promijeniti odluku.

Grozan start Diaza pogledajte OVDJE.