NEPROMIŠLJENO

Pogledajte krvnički start zvijezde Bayerna nad Hakimijem: Zaradio je crveni karton

N.M.

04.11.2025 u 22:03

Hakimi i Diaz
Hakimi i Diaz Izvor: Profimedia / Autor: Anne-Christine POUJOULAT / AFP / Profimedia
Bionic
Reading

Bayern nakon prvog poluvremena četvrtog kola Lige prvaka vodi 2:0 na gostovanju kod PSG-a.

Junak Bayerna apsolutno je Kolumbijac Luis Diaz koji je zabio oba pogotka. No, Diaz je dojam pokvario pred sami kraj prvog poluvremena.

vezane vijesti

Tada je Diaz potpuno neobjašnjivo uklizao Hakimiju i ozlijedio Marokanca. Iako za sada nema medicinskih prognoza, po reakciji Hakimija reklo bi se da ga čeka duga pauza. Sudac Mariani prvo nije pokazao crveni karton, ali nakon intervencije VAR-a je morao promijeniti odluku.

Grozan start Diaza pogledajte OVDJE.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
LOŠ DAN U UREDU

LOŠ DAN U UREDU

Još jedna katastrofalna noć za hrvatskog reprezentativca u Ligi prvaka
UZBUDLJIVI DVOBOJI

UZBUDLJIVI DVOBOJI

Liverpool na Anfieldu svladao Real, Bayern 'preživio' drugo poluvrijeme i dobio PSG
NEPROMIŠLJENO

NEPROMIŠLJENO

Pogledajte krvnički start zvijezde Bayerna nad Hakimijem: Zaradio je crveni karton

najpopularnije

Još vijesti