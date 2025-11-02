Pogledajte kako su navijači tjerali Štimca s tribina u Širokom nakon što je isključen

Strijelci za momčad iz Mostara bili su Mario Ćuže i Toni Majić, dok je jedini pogodak za goste postigao Franjo Posavac. Široki je od 36. minute igrao s igračem manje, što je značajno utjecalo na tijek utakmice. Bila je ovo prva pobjeda Zrinjskog na Pecari nakon više od 9 godina.

No, susret je obilježio trener Zrinjskog Igor Štimac, koji je isključen u sudačkoj nadoknadi. Nakon što je sudac Luka Bilbija dosudio prekršaj u korist Širokog Brijega, hrvatski strateg burno je reagirao, zbog čega je najprije opomenut žutim kartonom. Kako nije prestajao s prigovorima, Bilbija mu je pokazao i crveni karton te ga poslao na tribine, gdje je Štimac odgledao završnicu utakmice. Prilikom izlaska s terena, gestom prema obrazu jasno je dao do znanja da se ne slaže s odlukama suca.



Štimac je nakon isključenja otišao na tribine stadiona u Širokom, no tamo nije bio dobrodošao pa su ga navijači domaće momčadi tjerali. Video pogledajte na OVOM linku.