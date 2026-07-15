Pogledajte kako su Argentinci slavili ispadanje Francuske pa poslali poruku Englezima: 'Minuta šutnje za mrtve'

Ubrzo su se začule pjesme protiv Engleske, a razvijeni su i transparenti s porukama o Falklandskim, odnosno Malvinskim otocima, koji neće biti dopušteni na stadionu.

Kako piše francuski RMC , golemo okupljanje održano je uoči polufinalnog dvoboja Argentine i Engleske. Navijači aktualnih svjetskih prvaka najprije su likovali zbog francuskog ispadanja, a potom se potpuno okrenuli najvećem suparniku svoje reprezentacije.

'Minuta šutnje za Francusku koja je mrtva', zapjevali su okupljeni Argentinci, oponašajući stvarnu minutu šutnje, prije nego što su nastavili slavlje.

Pjesma o 'Francuskoj koja je mrtva' dio je poznatog repertoara argentinskih tribina, u kojem se protivnika nakon poraza simbolično ispraća minutom šutnje. Ovoga puta otpjevana je tisućama kilometara od Buenos Airesa, usred američke Atlante, pred utakmicu koja za Argentince nosi još veći povijesni i politički naboj.

To rivalstvo nastavilo se i nakon turnira. Argentinski igrači i navijači često su provocirali Francuze, a posebno Kyliana Mbappéa, dok je francuska strana zamjerala Argentincima način na koji su slavili naslov.

Francuska je porazom 2:0 od Španjolske ostala bez trećeg uzastopnog finala Svjetskog prvenstva. Time je nestala i mogućnost reprize spektakularnog finala iz Katara, u kojem je Argentina nakon 3:3 slavila boljim izvođenjem jedanaesteraca.

Nakon Francuza na red su došli Englezi

Čim su završili s prozivanjem Francuske, argentinski navijači okrenuli su se Engleskoj.

Dvije reprezentacije nisu se sastale još od 2005. godine, ali njihovo rivalstvo nikada nije izgubilo intenzitet. Njegovi korijeni sežu daleko izvan nogometa, sve do rata za Falklandske, odnosno Malvinske otoke 1982. godine.

Ta je politička pozadina desetljećima prisutna i na tribinama. Argentinski navijači redovito pjevaju pjesme o otocima koje njihova država smatra svojim teritorijem, a takve su se poruke pojavile i na okupljanju u Atlanti.

Prema pisanju RMC-a, transparenti povezani s Falklandima bit će zabranjeni na stadionu. Organizatori žele spriječiti unošenje političkih poruka u utakmicu koja je i bez njih opterećena jednom od najburnijih povijesti u reprezentativnom nogometu.

Argentina i Engleska igrale su neke od najpoznatijih utakmica u povijesti Svjetskih prvenstava. Četvrtfinale 1986. obilježili su Maradonina 'Božja ruka' i gol stoljeća, dok je osmina finala 1998. ostala zapamćena po crvenom kartonu Davida Beckhama i argentinskoj pobjedi nakon jedanaesteraca.

Sada ih prvi put dijeli samo jedna utakmica od finala.

Argentinski mediji nemilosrdni prema Francuskoj

Dok su navijači Francuze ispratili pjesmom i provokacijama, argentinski mediji bili su nešto ozbiljniji, ali nimalo blaži u ocjeni njihova nastupa protiv Španjolske.

Olé je francuski poraz nazvao 'pravim potopom' i 'lekcijom', ističući da je Španjolska u pojedinim razdobljima potpuno ponizila jednog od najvećih favorita turnira.

'Gdje je nestala ona nezaustavljiva Francuska koja je sanjala novo finale? Gdje su Dembéléova lijeva noga, Oliseova igra i Mbappéovi golovi?', zapitao se argentinski list.

Prema njihovoj analizi, Španjolska je razotkrila sve francuske tehničke i mentalne slabosti koristeći 'formulu staru koliko i nogomet - posjed lopte'.

'Španjolci zaslužuju pljesak jer su ismijali favorite', zaključuje Olé, dodajući da je Španjolska igrala kao da je već u finalu, dok se 'Francuska izgubila između svojih riječi i djela'.

Posebno su kritizirani Ousmane Dembélé, kojeg su opisali kao igrača udaljenog 'deset tisuća kilometara od Zlatne lopte', te Kylian Mbappé, koji je bio potpuno odsječen od ostatka momčadi. Adrien Rabiot izdvojen je kao jedini Francuz koji je odigrao na razini polufinala.

La Nación otvorio pitanje Mbappéova isključenja

Argentinski La Nación pozornost je usmjerio na Mbappéov nasrtaj na španjolskog vratara Unaija Simóna u završnici utakmice.

Mbappé je u 85. minuti, vidljivo frustriran razvojem susreta, zakasnio u duel i dobio žuti karton. Argentinski list smatra da je sudac Ivan Barton mogao pokazati i crveni te se začudio što se VAR nije uključio.

Situacija nije bitno utjecala na rezultat, ali je argentinskim medijima poslužila kao odgovor na tvrdnje da njihova reprezentacija tijekom turnira uživa povlašten tretman sudaca.

Dok su novine analizirale francuski taktički i psihološki slom, navijači nisu imali potrebu za takvom suzdržanošću.

Za njih je Francuska već bila prošlost. Nakon simbolične minute šutnje sva je pozornost prebačena na Englesku - protivnika protiv kojeg za Argentince nikada nije riječ samo o nogometu.