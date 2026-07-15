Mislili su da prijavljuje rasizam, a sada je objasnio što je poručio sucu nakon kaosa: 'Messi me pitao zašto'

'Gesta nije imala nikakve veze s rasizmom. Govorio sam sucu: Nisi pravedan', rekao je egipatski izbornik.

Hassan je sada prvi put objasnio što je zapravo želio poručiti.

Mnogi su stoga zaključili da Hassan optužuje nekoga na terenu ili argentinskoj klupi za rasističko vrijeđanje. Letexier mu je prišao i razgovarao s njim, ali utakmica nije zaustavljena niti je aktiviran FIFA-in protokol.

Problem je bio u tome što upravo ta gesta u FIFA-inu protokolu označava prijavu rasističkog incidenta.

a ojos del mundo son un equipo corrupto y eso jamás se va a olvidar honor eterno a egipto pic.twitter.com/01ghKinNb1

Gesta koja u FIFA-inu protokolu ima sasvim drugo značenje

FIFA je prekrižene ruke u obliku slova 'X' 2024. godine uvela kao univerzalni znak kojim igrači, treneri i članovi stručnih stožera mogu prijaviti rasističko vrijeđanje tijekom utakmice.

Kada sudac prepozna tu gestu, može aktivirati protokol u tri koraka - zaustaviti utakmicu, privremeno poslati igrače s terena, a u krajnjem slučaju i prekinuti susret.

No Hassan tvrdi da nije pokušavao prijaviti rasizam. U trenutku potpunog emocionalnog sloma želio je sucu pokazati da smatra kako Egipat nije imao pošten tretman.

Njegovo objašnjenje potvrđuje i ono što se dogodilo neposredno nakon geste. Letexier je razgovarao s egipatskim izbornikom, ali nije poduzeo nijedan korak predviđen protokolom protiv rasizma.

Egipat u 79. minuti još vodio 2:0

Hassanova reakcija stigla je nakon jednog od najdramatičnijih preokreta Svjetskog prvenstva.

Egipat je protiv aktualnih svjetskih prvaka vodio 2:0 i bio nadomak senzacionalnog plasmana u četvrtfinale. Argentina je, međutim, u završnici potpuno okrenula utakmicu.

Prvi pogodak postigla je u 79., drugi u 83., a Enzo Fernández u drugoj minuti sudačke nadoknade zabio je za konačnih 3:2 i potpuni egipatski slom.

Posebno mnogo prijepora izazvale su dvije sudačke odluke.

Egiptu je u 58. minuti poništen pogodak jer je VAR u začetku akcije pronašao prekršaj nad Lisandrom Martínezom na drugoj strani terena. U završnici je egipatska klupa tražila i jedanaesterac, neposredno prije argentinskog pogotka za pobjedu.

Nakon utakmice egipatski igrači i članovi stručnog stožera otvoreno su govorili o osjećaju nepravde, a Mostafa Ziko, strijelac drugog pogotka, tvrdio je da je prvenstvo 'namješteno'.

Pierluigi Collina, predsjednik FIFA-ine Sudačke komisije, potom je osudio takve optužbe kao neutemeljene i opasne te detaljno branio odluke sudaca i VAR-a.

Messi mu prišao i pitao: 'Zašto?'

Hassan je otkrio i da mu je tijekom burne završnice prišao Lionel Messi, koji nije razumio što egipatski izbornik pokušava poručiti.

'Messi mi je prišao i govorio: Zašto? Zašto? Ne znam što je još rekao', ispričao je Hassan.

Prema njegovim riječima, Argentinac je bio iznimno emotivan zbog načina na koji se utakmica razvijala.

'Bilo je to jedno od rijetkih razdoblja u utakmici u kojima je Messi ulazio u rasprave. Na kraju je plakao jer mu je emocionalno bilo vrlo teško', rekao je.

Hassan tvrdi da je pokušao izbjeći otvoreni sukob s argentinskim kapetanom.

'Bili smo iznimno težak protivnik i doveli smo ih u vrlo neugodnu situaciju. Pokušao sam mu ne odgovoriti i izbjeći verbalni sukob, iz poštovanja prema njegovoj karijeri.'

Od senzacije do potpunog sloma

Egipat je bio na samo 12 minuta od jedne od najvećih pobjeda u svojoj povijesti, ali završnicu nije preživio.

Argentina je iskoristila pad suparnika, izjednačila u razmaku od nekoliko minuta, a potom u sudačkoj nadoknadi dovršila preokret. Egipatska klupa reagirala je bijesno, Hassan je dobio žuti karton, a njegova gesta postala je jedan od najkomentiranijih trenutaka cijele utakmice.

Sada je jasno da egipatski izbornik nije želio prijaviti rasistički incident.

Njegovo prekriženo 'X' trebalo je simbolizirati nešto sasvim drugo - uvjerenje da sudac nije bio pravedan. No koristeći službenu FIFA-inu gestu za rasizam, Hassan je izazvao zabunu koja je još danima pratila jednu od najkontroverznijih utakmica turnira.