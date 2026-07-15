Mislili su da prijavljuje rasizam, a sada je objasnio što je poručio sucu nakon kaosa: 'Messi me pitao zašto'

Jedna gesta bila je dovoljna da ionako kaotična završnica utakmice Argentine i Egipta dobije još ozbiljniju dimenziju. Dok je njegova reprezentacija u samo 13 minuta prokockala vodstvo 2:0 i ispala sa Svjetskog prvenstva, egipatski izbornik Hossam Hassan prekrižio je ruke u obliku slova 'X' i okrenuo se prema sucu Françoisu Letexieru.
Problem je bio u tome što upravo ta gesta u FIFA-inu protokolu označava prijavu rasističkog incidenta.
Mnogi su stoga zaključili da Hassan optužuje nekoga na terenu ili argentinskoj klupi za rasističko vrijeđanje. Letexier mu je prišao i razgovarao s njim, ali utakmica nije zaustavljena niti je aktiviran FIFA-in protokol.
Hassan je sada prvi put objasnio što je zapravo želio poručiti.
'Gesta nije imala nikakve veze s rasizmom. Govorio sam sucu: Nisi pravedan', rekao je egipatski izbornik.
Gesta koja u FIFA-inu protokolu ima sasvim drugo značenje
FIFA je prekrižene ruke u obliku slova 'X' 2024. godine uvela kao univerzalni znak kojim igrači, treneri i članovi stručnih stožera mogu prijaviti rasističko vrijeđanje tijekom utakmice.
Kada sudac prepozna tu gestu, može aktivirati protokol u tri koraka - zaustaviti utakmicu, privremeno poslati igrače s terena, a u krajnjem slučaju i prekinuti susret.
No Hassan tvrdi da nije pokušavao prijaviti rasizam. U trenutku potpunog emocionalnog sloma želio je sucu pokazati da smatra kako Egipat nije imao pošten tretman.
Njegovo objašnjenje potvrđuje i ono što se dogodilo neposredno nakon geste. Letexier je razgovarao s egipatskim izbornikom, ali nije poduzeo nijedan korak predviđen protokolom protiv rasizma.
Egipat u 79. minuti još vodio 2:0
Hassanova reakcija stigla je nakon jednog od najdramatičnijih preokreta Svjetskog prvenstva.
Egipat je protiv aktualnih svjetskih prvaka vodio 2:0 i bio nadomak senzacionalnog plasmana u četvrtfinale. Argentina je, međutim, u završnici potpuno okrenula utakmicu.
Prvi pogodak postigla je u 79., drugi u 83., a Enzo Fernández u drugoj minuti sudačke nadoknade zabio je za konačnih 3:2 i potpuni egipatski slom.
Posebno mnogo prijepora izazvale su dvije sudačke odluke.
Egiptu je u 58. minuti poništen pogodak jer je VAR u začetku akcije pronašao prekršaj nad Lisandrom Martínezom na drugoj strani terena. U završnici je egipatska klupa tražila i jedanaesterac, neposredno prije argentinskog pogotka za pobjedu.
Nakon utakmice egipatski igrači i članovi stručnog stožera otvoreno su govorili o osjećaju nepravde, a Mostafa Ziko, strijelac drugog pogotka, tvrdio je da je prvenstvo 'namješteno'.
Pierluigi Collina, predsjednik FIFA-ine Sudačke komisije, potom je osudio takve optužbe kao neutemeljene i opasne te detaljno branio odluke sudaca i VAR-a.
Messi mu prišao i pitao: 'Zašto?'
Hassan je otkrio i da mu je tijekom burne završnice prišao Lionel Messi, koji nije razumio što egipatski izbornik pokušava poručiti.
'Messi mi je prišao i govorio: Zašto? Zašto? Ne znam što je još rekao', ispričao je Hassan.
Prema njegovim riječima, Argentinac je bio iznimno emotivan zbog načina na koji se utakmica razvijala.
'Bilo je to jedno od rijetkih razdoblja u utakmici u kojima je Messi ulazio u rasprave. Na kraju je plakao jer mu je emocionalno bilo vrlo teško', rekao je.
Hassan tvrdi da je pokušao izbjeći otvoreni sukob s argentinskim kapetanom.
'Bili smo iznimno težak protivnik i doveli smo ih u vrlo neugodnu situaciju. Pokušao sam mu ne odgovoriti i izbjeći verbalni sukob, iz poštovanja prema njegovoj karijeri.'
Od senzacije do potpunog sloma
Egipat je bio na samo 12 minuta od jedne od najvećih pobjeda u svojoj povijesti, ali završnicu nije preživio.
Argentina je iskoristila pad suparnika, izjednačila u razmaku od nekoliko minuta, a potom u sudačkoj nadoknadi dovršila preokret. Egipatska klupa reagirala je bijesno, Hassan je dobio žuti karton, a njegova gesta postala je jedan od najkomentiranijih trenutaka cijele utakmice.
Sada je jasno da egipatski izbornik nije želio prijaviti rasistički incident.
Njegovo prekriženo 'X' trebalo je simbolizirati nešto sasvim drugo - uvjerenje da sudac nije bio pravedan. No koristeći službenu FIFA-inu gestu za rasizam, Hassan je izazvao zabunu koja je još danima pratila jednu od najkontroverznijih utakmica turnira.