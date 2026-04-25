Pogledajte kako je Zagreb 'protutnjao' Sesvetama, tijesna pobjeda Nexea

Rukometaši Zagreba gostovali su kod Sesveta u pretposljednjem, 9. kolu Lige za prvaka te ostvarili uvjerljivu pobjedu 35:22, a Nexe je u Našicama s tijesnih 27:26 pobijedio Dugo Selo i vratio se na drugo mjesto na ljestvici

Rukometaši Zagreba upisali su i devetu pobjedu u sklopu Paket24 Premijer lige za prvaka rukometnog prvenstva Hrvatske, nakon što su u 9. kolu domaćeg prvenstva uvjerljivo slavili na gostovanju u Sesvetama. Dvoboj dvije najbolje ekipe ovogodišnjeg natjecanja nije ponudio gledateljima u sportskoj dvorani Jelkovec naročito uzbuđenje, budući da su se Zagrebaši odvojili na samom početku utakmice, te su tu prednost suvereno čuvali i do posljednjeg sučevog zvižduka i na koncu slavili 22:35 (10:20).

Zagreb su do pobjede predvodili Petar Topić sa šest, odnosno Gigi Tskhovrebadze, Mateja Dodić i Davor Gavrić svaki s po pet golova, a Igor Karačić je dodao četiri. Kolo prije kraja Zagreb je na vrhu s maksimalnih 18 bodova, a po 12 bodova imaju Nexe i Sesvete Triglav osiguranje. Na četvrtom mjestu je Gorica s pet bodova i utakmicom manje. Dugo Selo ima tri boda, a Trogir je na začelju s dva boda i utakmicom manje.

RK Zagreb - RK Sesvete 35:22 sažetak Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport / Croatel