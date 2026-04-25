Pogledajte kako je Zagreb 'protutnjao' Sesvetama, tijesna pobjeda Nexea

I.Ž./Hina

25.04.2026 u 23:39

Igor Karačić RK Zagreb RK Sesvete Izvor: Pixsell / Autor: Matija Habljak/PIXSELL
Rukometaši Zagreba gostovali su kod Sesveta u pretposljednjem, 9. kolu Lige za prvaka te ostvarili uvjerljivu pobjedu 35:22, a Nexe je u Našicama s tijesnih 27:26 pobijedio Dugo Selo i vratio se na drugo mjesto na ljestvici

Rukometaši Zagreba upisali su i devetu pobjedu u sklopu Paket24 Premijer lige za prvaka rukometnog prvenstva Hrvatske, nakon što su u 9. kolu domaćeg prvenstva uvjerljivo slavili na gostovanju u Sesvetama.

Dvoboj dvije najbolje ekipe ovogodišnjeg natjecanja nije ponudio gledateljima u sportskoj dvorani Jelkovec naročito uzbuđenje, budući da su se Zagrebaši odvojili na samom početku utakmice, te su tu prednost suvereno čuvali i do posljednjeg sučevog zvižduka i na koncu slavili 22:35 (10:20).

vezane vijesti

Zagreb su do pobjede predvodili Petar Topić sa šest, odnosno Gigi Tskhovrebadze, Mateja Dodić i Davor Gavrić svaki s po pet golova, a Igor Karačić je dodao četiri.

Kolo prije kraja Zagreb je na vrhu s maksimalnih 18 bodova, a po 12 bodova imaju Nexe i Sesvete Triglav osiguranje. Na četvrtom mjestu je Gorica s pet bodova i utakmicom manje. Dugo Selo ima tri boda, a Trogir je na začelju s dva boda i utakmicom manje.

RK Zagreb - RK Sesvete 35:22 sažetak Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport / Croatel

Posljednje kolo, koje je na rasporedu za tjedan dana, dat će odgovor na pitanje tko će se suprotstaviti Zagrebu u finalu doigravanja, u čemu će i hrvatski prvak imati važnu ulogu. Naime, Zagreb u zadnjem kolu dočekuje Nexe i pobjedom može izbaciti momčad iz Našica iz finala doigravanja, jer bi u tom slučaju Sesvetama bio dovoljan i bod na gostovanju u Velikoj Gorici za osvajanje drugog mjesta.

Zagreb bi pobjedom protiv Nexea došao na jednu pobjedu od novog naslova, jer će prvak biti momčad koja prva dođe do šest bodova, a računaju se i rezultati iz Lige za prvaka. Zagreb ima četiri boda u dvobojima sa Sesvetama, a pobijede li Lavovi Nexe imat će i četiri boda iz srazova s Našičanima.

Zagreb će biti i domaćin u prvoj utakmici finala doigravanja.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Jose Mourinho poslao jasnu poruku Zlatku Daliću: 'Ivanović? Ne želim se miješati, ali...'
Pogledajte kako je fantastični Franjo Ivanović za samo 15 minuta na terenu zabio dva gola
U Interu su mjesecima skrivali tešku ozljedu Petra Sučića: 'Bojali smo se...'

