finalna serija

Pogledajte kako su odbojkašice Mladosti velikim preokretom u sjajnoj utakmici stigle do pobjede

I.Ž./Hina

25.04.2026 u 23:26

Mladost - Ribola Kaštela odbojkašice Izvor: Pixsell / Autor: Marko Prpic/PIXSELL
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Odbojkašice zagrebačke Mladosti povele su 2-1 u finalnoj seriji doigravanja za prvakinje Hrvatske pobijedivši u subotu u zagrebačkom Domu odbojke Bojan Stranić Ribolu Kaštela 3:1 (21:25, 25:23, 25:21, 25:13) preokrenuvši zaostatak od jednog seta u dvoboju koji je trajao gotovo dva sata

Četvrta, možda i posljednja utakmica finala, igrat će se u Kaštelima u utorak, 28. travnja (19 sati).

vezane vijesti

Korektorica Pamella Owino definitivno je bila prvo ime susreta s 27 poena (5 aseva), primačice-pucačice Ana Ištuk i Leni Ivković dodale su po 13, a srednjaci Rita Bogati Pantelić 14 i Mirta Freund 10.

Kod Kaštelanki Nina Strize 21 poen (3 asa i blok), Dijana Karatović 15 i Lara Dežulović 11 (3 bloka).

'Sretan sam jer smo do jutros bili na dnu. Kaštela je danas odigrala nevjerojatan prvi set. Mislim da je u prvom setu napad bio 62%, dok smo mi bili na 53. Odigrale su savršenu utakmicu u prvom setu, stvari koje su već pokazale tamo u Kaštelima. No, moje djevojke su pronašle snagu kakvu nisam mogao zamisliti. Nevjerojatan mentalni rad. Pamella koja se tamo dosta mučila, ovdje je imala 27 poena. Ništa, sada se moramo malo sabrati, malo se opustiti sutra i pripremiti se za ponedjeljak i utorak', komentirao je trener Mladosti Riccardo Boieri.

U nedjelju (18 sati) je u Domu odbojke na rasporedu treći susret finalne serije doigravanja za prvaka Hrvatske u kojem odbojkaši Mladosti dočekuju osječku Mursa, a trenutno je 1-1 u pobjedama. 

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
Jose Mourinho poslao jasnu poruku Zlatku Daliću: 'Ivanović? Ne želim se miješati, ali...'
Pogledajte kako je fantastični Franjo Ivanović za samo 15 minuta na terenu zabio dva gola
U Interu su mjesecima skrivali tešku ozljedu Petra Sučića: 'Bojali smo se...'

najpopularnije

Još vijesti