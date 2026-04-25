Pogledajte kako su odbojkašice Mladosti velikim preokretom u sjajnoj utakmici stigle do pobjede

Korektorica Pamella Owino definitivno je bila prvo ime susreta s 27 poena (5 aseva), primačice-pucačice Ana Ištuk i Leni Ivković dodale su po 13, a srednjaci Rita Bogati Pantelić 14 i Mirta Freund 10.

'Sretan sam jer smo do jutros bili na dnu. Kaštela je danas odigrala nevjerojatan prvi set. Mislim da je u prvom setu napad bio 62%, dok smo mi bili na 53. Odigrale su savršenu utakmicu u prvom setu, stvari koje su već pokazale tamo u Kaštelima. No, moje djevojke su pronašle snagu kakvu nisam mogao zamisliti. Nevjerojatan mentalni rad. Pamella koja se tamo dosta mučila, ovdje je imala 27 poena. Ništa, sada se moramo malo sabrati, malo se opustiti sutra i pripremiti se za ponedjeljak i utorak', komentirao je trener Mladosti Riccardo Boieri.

U nedjelju (18 sati) je u Domu odbojke na rasporedu treći susret finalne serije doigravanja za prvaka Hrvatske u kojem odbojkaši Mladosti dočekuju osječku Mursa, a trenutno je 1-1 u pobjedama.