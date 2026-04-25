grčki kup

Bivši igrač Gorice kreirao senzaciju u Grčkoj: OFI nakon drame produžetka stigao do trofeja

I.Ž./Hina

25.04.2026 u 23:11

Krešimir Krizmanić OFI Kreta Izvor: Profimedia / Autor: Giannis Papanikos / Zuma Press / Profimedia
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Nogometaš OFI Krete osvajači su ovosezonskog grčkog Kupa nakon što su u dramatičnom finalu, u Volosu, pobijedili 3:2 favorizirani solunski PAOK

Time je OFI po drugi put u svojoj povijesti osvojio domaći Kup, premijerno mu je to uspjelo 1987. godine. PAOK je ostao na osam trofeja, dok je rekorder Olympiakos s 29 naslova pobjednika.

vezane vijesti

U 15. minuti je PAOK poveo golom Michailidisa, dok je Fountas izjednačio u 28. minuti. Preokret se dogodio u 50. minuti kada je OFI poveo 2:1 golom Nussa te je vodio sve do sedme minute nadoknade. Tada se PAOK vratio u igru golom Jeremejeffa.

U produžecima je jedan gol odlučio pobjednika. Dosuđen je jedanaesterac za OFI, a Leya Iseka je bio precizan s bijele točke u 107. minuti za konačnih 3:2 OFI-ja.

Premda je PAOK imao trostruko više udaraca na utakmici te je velikim dijelom finala dominirao na kraju je ostao bez očekivanog trofeja.

Hrvatski nogometaš Luka Ivanušec je ostao na klupi za pričuve PAOK-a kroz cijelu utakmicu, dok Dejan Lovren nije konkurirao za ovaj dvoboj. Cijelu je utakmicu za OFI odigrao Krešimir Krizmanić, nekadašnji stoper Gorice.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
savjet za izbornika

portugalska liga

ovo nije normalno

najpopularnije

Još vijesti