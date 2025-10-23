Čudesni Hrvat nastavio zabijati, vodeći je strijelac Konferencijske lige; pogledajte golove

Nogometaši Celja nastavljaju svoju sjajnu priču u Konferencijskoj ligi. I u drugoj su utakmici upisali pobjedu, te su u društvu malobrojnih momčadi sa stopostotnim učinkom
Nogometaši Celja ovog su četvrtka u Dublinu pobijedili Shamrock Rovers 2:0.
Oba pogotka za slovensku momčad zabio je 26-godišnji Franko Kovačević. S time da je zabio i treći gol, ali je nakon provjere u VAR sobi taj gol ipak poništen.
No, i s ova dva, odnosno ukupno pet, Franko Kovačević je uvjerljivo najbolji strijelac Konferencijske lige.
Kovačevića je trener zamijenio u 83. minuti utakmice.
Podsjetimo, hrvatski je nogometaš u dvoboju 1. kola protiv atenskog AEK-a zabio hat-trick.
