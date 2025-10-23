Čudesni Hrvat nastavio zabijati, vodeći je strijelac Konferencijske lige; pogledajte golove

Nogometaši Celja ovog su četvrtka u Dublinu pobijedili Shamrock Rovers 2:0.

Oba pogotka za slovensku momčad zabio je 26-godišnji Franko Kovačević. S time da je zabio i treći gol, ali je nakon provjere u VAR sobi taj gol ipak poništen.

No, i s ova dva, odnosno ukupno pet, Franko Kovačević je uvjerljivo najbolji strijelac Konferencijske lige.

Kovačevića je trener zamijenio u 83. minuti utakmice.

Podsjetimo, hrvatski je nogometaš u dvoboju 1. kola protiv atenskog AEK-a zabio hat-trick.

