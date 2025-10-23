BrAVO, FRANKO

Čudesni Hrvat nastavio zabijati, vodeći je strijelac Konferencijske lige; pogledajte golove

S.Š.

23.10.2025 u 22:43

Franko Kovačević
Franko Kovačević Izvor: Profimedia / Autor: Brian Lawless, PA Images / Alamy / Profimedia
Bionic
Reading

Nogometaši Celja nastavljaju svoju sjajnu priču u Konferencijskoj ligi. I u drugoj su utakmici upisali pobjedu, te su u društvu malobrojnih momčadi sa stopostotnim učinkom

Nogometaši Celja ovog su četvrtka u Dublinu pobijedili Shamrock Rovers 2:0.

Oba pogotka za slovensku momčad zabio je 26-godišnji Franko Kovačević. S time da je zabio i treći gol, ali je nakon provjere u VAR sobi taj gol ipak poništen.

No, i s ova dva, odnosno ukupno pet, Franko Kovačević je uvjerljivo najbolji strijelac Konferencijske lige.

Kovačevića je trener zamijenio u 83. minuti utakmice.

Podsjetimo, hrvatski je nogometaš u dvoboju 1. kola protiv atenskog AEK-a zabio hat-trick.

Golove s večerašnje utakmice pogledajte OVDJE.

Standings provided by Sofascore

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
europska liga

europska liga

Nevjerojatni Varela u 96. minuti spasio Dinamo od poraza

MALMO
1:1
DINAMO
SAMO ZA TPORTAL

SAMO ZA TPORTAL

Ivan Krstanović: Prema ovome što sada vidimo od Dinama, možemo zaključiti....
VRIJEME POKVARILO RASPORED

VRIJEME POKVARILO RASPORED

Evo kada se igra drugo poluvrijeme utakmice Rijeka - Sparta

najpopularnije

Još vijesti