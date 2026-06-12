Pogledajte kako je legendarni Srbin oduševio Hrvatsku i BiH: 'Ne moraš navijati za njih, ali nemoj to javno pričati jer je primitivno'

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Rade Bogdanović, legendarni Sarajlija i bivši reprezentativac SRJ, uoči prvih utakmica Bosne i Hercegovine i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu poslao je poruku koja je snažno odjeknula u regiji. U razgovoru za srpski Sportal objasnio je zašto će, iako je Srbin, navijati i za BiH i za Hrvatsku.
Bogdanović je poznat kao otvoren i oštar komentator anomalija u srpskom sportu, zbog čega je često meta kritika u Srbiji. No ovaj put njegova je poruka bila puno šira od nogometa - govorio je o susjedima, zajedničkom prostoru, ljudima koji se poznaju i emociji koju, kako kaže, ne treba skrivati.
'Navijam za Bosnu i Hercegovinu, navijam i za Hrvatsku'
Bogdanović nije dvojio ni trenutka kada su ga pitali za koga će navijati na Svjetskom prvenstvu, s obzirom na to da Srbija nije izborila nastup.
'Moj stav je jasan. Pa ja navijam za Bosnu i Hercegovinu, navijam i za Hrvatsku. To su nam jednostavno komšije, to su naša djeca, to su djeca, na kraju krajeva, ljudi koje poznajemo', rekao je Bogdanović za Sportal.
Potom je dodatno objasnio zašto mu je takav stav potpuno prirodan.
'Neko iz komšiluka, neko iz firme, neko s fudbalskog terena. Za koga ćeš navijati ako ne, kad već tvoji fudbaleri nisu otišli? Pa neću valjda navijati za Šveđane i Norvežane i za Engleze, a moji Bosanci i Hrvati tu pored nas. Komuniciramo, prelazimo državne granice, prelazimo preko država, preko mostova, rijeka, polja, livada, dolina', poručio je.
Poruka koja je odjeknula u regiji
Bogdanović je dodao da ne želi nikome nametati za koga mora navijati, ali je bio vrlo jasan prema onima koji javno iskazuju netrpeljivost prema susjednim reprezentacijama.
'Pa za koga da navijam? Mislim, bilo bi licemjerno. Mada, moram reći, ako postoje oni koji ne navijaju, kojima srce nije uz njih, i to je legitimno, ali nemoj to iznositi javno jer je primitivno', rekao je Bogdanović.
Njegove riječi brzo su se proširile društvenim mrežama, posebno uoči nastupa BiH i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu. U vremenu u kojem nogomet često otvara i stare podjele, Bogdanović je poslao drukčiju poruku - onu o blizini, susjedstvu i ljudima koji, bez obzira na granice, dijele isti prostor i iste sportske emocije.