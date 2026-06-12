Pogledajte kako je legendarni Srbin oduševio Hrvatsku i BiH: 'Ne moraš navijati za njih, ali nemoj to javno pričati jer je primitivno'

Bogdanović je poznat kao otvoren i oštar komentator anomalija u srpskom sportu, zbog čega je često meta kritika u Srbiji. No ovaj put njegova je poruka bila puno šira od nogometa - govorio je o susjedima, zajedničkom prostoru, ljudima koji se poznaju i emociji koju, kako kaže, ne treba skrivati.

'Navijam za Bosnu i Hercegovinu, navijam i za Hrvatsku'

Bogdanović nije dvojio ni trenutka kada su ga pitali za koga će navijati na Svjetskom prvenstvu, s obzirom na to da Srbija nije izborila nastup.

'Moj stav je jasan. Pa ja navijam za Bosnu i Hercegovinu, navijam i za Hrvatsku. To su nam jednostavno komšije, to su naša djeca, to su djeca, na kraju krajeva, ljudi koje poznajemo', rekao je Bogdanović za Sportal.

Potom je dodatno objasnio zašto mu je takav stav potpuno prirodan.

'Neko iz komšiluka, neko iz firme, neko s fudbalskog terena. Za koga ćeš navijati ako ne, kad već tvoji fudbaleri nisu otišli? Pa neću valjda navijati za Šveđane i Norvežane i za Engleze, a moji Bosanci i Hrvati tu pored nas. Komuniciramo, prelazimo državne granice, prelazimo preko država, preko mostova, rijeka, polja, livada, dolina', poručio je.