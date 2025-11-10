svi u šoku

Pogledajte jednu od najluđih situacija u povijesti hrvatskog rukometa

S. M.

10.11.2025 u 11:40

Osijek - Moslavina
Osijek - Moslavina Izvor: Screenshot / Autor: Screenshot
Bionic
Reading

Osijek je jučer u 9. kolu Paket24 Premijer lige odigrao 26:26 s Moslavinom nakon rijetko viđene završnice susreta.

Moslavina je tri minute prije kraja imala dva gola prednosti, ali je Osijek na ulasku u zadnju minutu smanjio na 26:25.

vezane vijesti

Moslavina je imala napad, Osijek se obranio i 25 sekundi prije kraja imao je napad za izjednačenje. Golman Osijeka Frajhaut bacio je loptu suigraču, ali ju je presjekao Ivan Laljek i krenuo sam prema golu. No, umjesto da zabije gol za potvrdu pobjede, on je s loptom krenuo od gola u želji da sačuva vrijeme.

Suci su mu odmah dosudili pasivan napad, a Laljek je nakon sučeva zvižduka zapucao prema golu što su suci protumačili kao odugovlačenje igre, nesportsko ponašanje i trošenje vremena. Budući da se to dogodilo unutar zadnjih 30 sekundi utakmice, suci su prema pravilima pokazali Laljeku crveni karton i dosudili sedmerac za Osijek. Njega je tri sekunde prije kraja za konačnih 26:26 realizirao Vašarević.

Situacija je podsjetilu na onu sa Svjetskog prvenstva između Danske i Egipta. Mikkel Hansen je u zadnjim trenucima, umjesto da krene na gol, u zadnjim sekundama bacio loptu u publiku. Dobio je crveni karton zbog odugovlačenja i nesportskog ponašanja, a Egiptu je dosuđen sedmerac.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
kriza u dinamu

kriza u dinamu

Boban i Kovačević u podne na sastanku. On će preživjeti, ali neće neki igrači?
kvalifikacije za sp

kvalifikacije za sp

Zlatko Dalić: Vušković će dobiti priliku u petak, a Livaković do ožujka mora riješiti svoju situaciju
svi u šoku

svi u šoku

Pogledajte jednu od najluđih situacija u povijesti hrvatskog rukometa

najpopularnije

Još vijesti