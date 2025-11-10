Pogledajte jednu od najluđih situacija u povijesti hrvatskog rukometa

Moslavina je tri minute prije kraja imala dva gola prednosti, ali je Osijek na ulasku u zadnju minutu smanjio na 26:25.

Moslavina je imala napad, Osijek se obranio i 25 sekundi prije kraja imao je napad za izjednačenje. Golman Osijeka Frajhaut bacio je loptu suigraču, ali ju je presjekao Ivan Laljek i krenuo sam prema golu. No, umjesto da zabije gol za potvrdu pobjede, on je s loptom krenuo od gola u želji da sačuva vrijeme.

Suci su mu odmah dosudili pasivan napad, a Laljek je nakon sučeva zvižduka zapucao prema golu što su suci protumačili kao odugovlačenje igre, nesportsko ponašanje i trošenje vremena. Budući da se to dogodilo unutar zadnjih 30 sekundi utakmice, suci su prema pravilima pokazali Laljeku crveni karton i dosudili sedmerac za Osijek. Njega je tri sekunde prije kraja za konačnih 26:26 realizirao Vašarević.