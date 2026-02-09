Pogledajte Đokovićev izraz lica kad je vidio što je za zlato napravio najveći fenomen ovih Igara

Čudesni Ilija Malinin nastavlja pomicati granice sporta na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini 2026. Nakon što je dan ranije u kratkom programu ekipnog natjecanja izveo povijesni salto unatrag na dvije noge, američka senzacija u nedjelju je otišla još dalje – izvevši salto na jednoj nozi tijekom slobodnog programa. Pogledajte video OVDJE.

Potez koji se do jučer smatrao nemogućim donio je Malininu olimpijsko zlato i zacementirao njegov status najvećeg fenomena ovih Igara. Njegov slobodni program ocijenjen je s 200,03 boda, čime je bio bolji od Japanca Shuna Sata, a ta je prednost bila ključna u konačnom raspletu ekipnog natjecanja.

Američka reprezentacija završila je s 69 bodova, samo jednim više od Japana, i obranila zlato osvojeno u Pekingu 2022. godine. Italija je osvojila broncu sa 60 bodova, nakon emotivnog nastupa Mattea Rizza, koji je slavlje završio klizanjem na koljenima prema suigračima.

Povijest nakon 28 godina

Malinin je postao prvi klizač u 28 godina koji je na Olimpijskim igrama izveo salto s doskokom na jednu nogu. Posljednji put to je uspjelo Francuskinji Suryji Bonaly u Naganu 1998. godine, no tada je potez bio zabranjen i rezultirao je oduzimanjem bodova.

Zabrana salta ukinuta je tek 2024. godine, gotovo pola stoljeća nakon što je Amerikanac Terry Kubicka prvi put izveo taj element na Igrama u Innsbrucku 1976. godine. Malinin je, međutim, otišao korak dalje i učinio nešto što dosad nije viđeno na legalan način – i to na najvećoj pozornici.