Pogledajte Đokovićev izraz lica kad je vidio što je za zlato napravio najveći fenomen ovih Igara

Sponzor rubrike
Sponzor rubrike
Ilia Malinin na Zimskim olimpijskim igrama izveo je nešto što dosad nije viđeno, osvojio olimpijsko zlato i šokirao publiku, među kojom je bio i Novak Đoković.
Čudesni Ilija Malinin nastavlja pomicati granice sporta na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini 2026. Nakon što je dan ranije u kratkom programu ekipnog natjecanja izveo povijesni salto unatrag na dvije noge, američka senzacija u nedjelju je otišla još dalje – izvevši salto na jednoj nozi tijekom slobodnog programa. Pogledajte video OVDJE.
Potez koji se do jučer smatrao nemogućim donio je Malininu olimpijsko zlato i zacementirao njegov status najvećeg fenomena ovih Igara. Njegov slobodni program ocijenjen je s 200,03 boda, čime je bio bolji od Japanca Shuna Sata, a ta je prednost bila ključna u konačnom raspletu ekipnog natjecanja.
Američka reprezentacija završila je s 69 bodova, samo jednim više od Japana, i obranila zlato osvojeno u Pekingu 2022. godine. Italija je osvojila broncu sa 60 bodova, nakon emotivnog nastupa Mattea Rizza, koji je slavlje završio klizanjem na koljenima prema suigračima.
Povijest nakon 28 godina
Malinin je postao prvi klizač u 28 godina koji je na Olimpijskim igrama izveo salto s doskokom na jednu nogu. Posljednji put to je uspjelo Francuskinji Suryji Bonaly u Naganu 1998. godine, no tada je potez bio zabranjen i rezultirao je oduzimanjem bodova.
Zabrana salta ukinuta je tek 2024. godine, gotovo pola stoljeća nakon što je Amerikanac Terry Kubicka prvi put izveo taj element na Igrama u Innsbrucku 1976. godine. Malinin je, međutim, otišao korak dalje i učinio nešto što dosad nije viđeno na legalan način – i to na najvećoj pozornici.
Đoković u nevjerici
Malininovo novo čudo izazvalo je oduševljenje cijele dvorane, a među gledateljima koji su ostali u šoku bio je i Novak Đoković, koji je zajedno sa suprugom pratio natjecanje iz publike. Reakcija srpskog teniskog asa brzo je postala viralna i dodatno naglasila koliki je dojam ostavio 21-godišnji Amerikanac.
Za SAD je to bila druga zlatna medalja toga dana, nakon što je Breezy Johnson slavila u ženskom spustu, ali upravo je Malininov nastup ostao trenutak koji će obilježiti Igre.
Jednim skokom ispisao je novu povijest olimpizma. Drugim je potvrdio – granice u ovom sportu više ne postoje.