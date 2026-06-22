Podatak o Messiju koji je prošao ispod radara: Ovo nije uspio gotovo nitko u povijesti SP-a

Protiv Austrije zabio je dva gola, odveo Argentinu u nokaut fazu Svjetskog prvenstva i dodatno podebljao rekord najboljeg strijelca u povijesti svjetskih prvenstava. No dok se većina rasprava vodi oko rekorda i brojke od 18 pogodaka, jedan impresivan podatak prošao je gotovo nezapaženo.

Messi je protiv Austrije zabio u šestoj uzastopnoj utakmici Svjetskog prvenstva. Njegov niz traje još od Katara 2022., gdje je zabijao Australiji, Nizozemskoj, Hrvatskoj i Francuskoj, a nastavio se i na ovom prvenstvu protiv Alžira i Austrije.

Riječ je o pothvatu koji je uspio tek nekolicini najvećih igrača u povijesti svjetskih prvenstava. Još impresivnije zvuči podatak da je Messi danas bliži 40. nego 30. rođendanu, a i dalje redovito odlučuje utakmice na najvećoj pozornici svjetskog nogometa.

Argentinski mediji ističu kako je upravo kontinuitet ono što ga izdvaja od gotovo svih igrača njegove generacije. Mnogi su tijekom godina imali spektakularna prvenstva. Malo ih je uspjelo zabijati na dva uzastopna Mundijala.

Još manje njih uspjelo je povezati šest utakmica zaredom s golom. Dok se Argentina polako pretvara u jednog od glavnih kandidata za naslov, Messi nastavlja raditi ono što radi gotovo dva desetljeća. Zabijati.

I rušiti rekorde koje nitko nije ni primijetio dok ih nije srušio. Zato je možda upravo ovaj podatak najbolji dokaz njegove veličine.

Ne broj ukupnih golova. Nego činjenica da već godinama uspijeva biti odlučujući onda kada je najvažnije.